Neposílejte své intimní či erotické fotografie přes internet, pokud si nejste na tisíc procent jisti, kdo bude jejich příjemcem. Znovu a znovu opakované varování si nevzal k srdci mladý muž z Klášterce nad Ohří a vzápětí toho litoval. Narazil totiž na vyděrače.

Ilustrační foto | Foto: Pixnio

Případem vydírání se nyní zabývají klášterečtí policisté. Na ty se obrátil mladý muž, jehož měl oslovit neznámý pachatel vydávající se za ženu. „Komunikace mezi nimi probíhala nejprve prostřednictvím chatu na Instagramu, pak se přesunula na Snapchat. Během této konverzace mladík zaslal fotografii svého odhaleného přirození," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Že udělal velkou chybu, pochopil mladík vzápětí. Neznámá osoba na "druhé straně" totiž hned zareagovala požadavkem zaslání pěti set amerických dolarů, aby fotku smazala. V opačném případě pachatel hrozil, že intimní snímek i s celkovou fotografií oběti uveřejní na Instagramu.

„Muž žádné peníze neposlal a oznámil věc policistům. Ti případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu vydírání," dodala mluvčí Glogovská.

Policie opakovaně varuje před sdílením jakéhokoliv intimního obsahu. Zejména v případě "náhodných" kontaktů totiž není nikdy jisté, kdo skutečně sedí u druhé klávesnice a jaké má úmysly. „Zasláním citlivých materiálů se můžete stát nejen obětí vydírání, ale například i sexuálního nátlaku," upozorňuje policie.

Mezi silně ohrožené touto trestnou činností se mohou řadit především mladí, dospívající lidé. Co dělat, když se dostanou do podobné situace a někdo je vydírá intimními snímky, které nerozumně poslali "na síť", shrnuje například portál e-bezpeci.cz. Ten provozuje Centrum prevence rizikové virtuální komunikace při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.



- Obecně nejdůležitější je útočníkovi absolutně v ničem nevyhovovat, nevěřit mu, protože nelze vyloučit další vydírání/vyhrožování a zhoršování situace.



- Je-li pod útokem dítě, je velmi dobré věc oznámit rodiči. Ten pomůže otížnou situaci vyřešit.



- Důležité je zejména zajišťovat důkazy (nahrávky rozhovorů, záloha elektronické komunikace, chatů, mailů, názvů účtů na sociálních sítích, SMS zpráv…).



- Jde-li o kontakt na sociální síti, je důležité útočníkův účet neblokovat. Znamenalo by to ztrátu veškeré dosavadní komunikace.



- Dotyčnému je třeba důrazně sdělit požadavek, aby dříve vylákané materiály okamžitě odstranil a zanechal vydírání, vyhrožování či obtěžování. V opačném případě je na místě kontaktovat Policii ČR.



- Doporučuje se po sdělení tohoto požadavku útočníkovi dále neodepisovat a shromažďovat důkazy.



Zdroj: Kamil Kopecký, Co dělat, když tě někdo vydírá?