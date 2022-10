K jejímu plotu přijeli kumpáni ve věku 64 a 59 let autem, překážku přelezli a uvnitř vykradli nakladač, ve kterém bylo nářadí. Hodilo se jim k další akci. Použili ho, aby s ním vypáčili okna do administrativní budovy a pokusili se dostat také do kanceláře vedení společnosti. To se však nepodařilo, takže se smířili s menším cílem – vykradli kuchyňku, kde brali kávu, instantní polévky a nepohrdli ani dietními kukuřičnými plátky. Venku si pak ještě natrhali ovoce ze stromů.