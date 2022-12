Případem se policisté začali zabývat v dubnu poté, co jeden z vězněných podal trestní oznámení, že ho další odsouzenci vydírají a žádají, aby jim zasílal peníze na neznámý účet. Zprvu neurčitá informace se ukázala jako užitečné vodítko, které kriminalisty přivedlo k naditému účtu osoby na svobodě. Předpoklad, že peníze pocházejí z prodeje drog, se brzy ukázal jako správný. Mimo to byl o dva měsíce později jeden z vězňů přistižený při snaze poslat „psaníčko” s pervitinem na svou ubytovnu. K jeho smůle se však zachytilo na plotě.

Nato se rozjela velká akce, při níž kriminalisté odhalili celou skupinu lidí, která měla zajišťovat přísun metamfetaminu, marihuany a léků Tramadol a Subutex za zdi věznice. V čele skupiny stáli tři odsouzení, o šíření mezi vězni se starali dva z nich. Za to si nechali posílat peníze na bankovní účet.

Hrubost do školky nepatří. Namáčení hlaviček není normální, říká školní inspekce

Šéfem skupiny byl Mostečan. Muže, kterému teprve před několika dny vypršel čtyřletý trest, policisté zadrželi, když měl být propuštěný. „Jistě se těšil na svobodu, my jsme si pro něj ale došli do věznice a eskortovali ho na územní odbor,” uvedl zástupce ředitele chomutovské policie Martin Přibyl. Obratem bylo rozhodnuto o jeho vzetí do vazby, takže je opět za mřížemi.

Jak se skupině dařilo domlouvat a pronášet kontraband za zdi přísně střeženého zařízení? Jeden z hlavních organizátorů si měl drogy objednávat telefonicky v rámci povolených hovorů s rodinou. Při telefonátech užívali smluvená hesla. Příbuzní jim drogy a látky nechávali na odloučených pracovištích, kam někteří z vězňů dojížděli za prací. Ti je následně pronášeli do vězení v tělních otvorech. Rentgen je neodhalil, jen důkladná prohlídka. Při té vězeňská služba zajistila desítky gramů drog.

Obživa pro rodiny

Rodiny a známí s gangem ochotně spolupracovali, protože pro ně výnos znamenal obživu. „Odsouzení takto financovali chod své rodiny venku,” vysvětlil vedoucí 2. oddělení kriminality chomutovské policie Zdeněk Kaiser. „Příbuzní byli vlastně rádi, že jsou jejich blízcí zavření, protože venku jen kradli a fetovali, zatímco když skončili ve vězení, starali se a zajišťovali přísun peněz. Brali to jako práci,” dodal.

V souvislosti se všehrdským případem bylo obviněno celkem devět osob, z toho bylo pět mužů ve výkonu trestu. Další čtyři ženy jsou stíhané na svobodě. Sedm z obviněných – čtyři muži a tři ženy – může dostat až desetiletý trest za spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Až pět let by mohl dostat poslední z mužů za přečin nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obviněná je také žena, která měla spravovat bankovní účet, přes nějž se za necelý půlrok přelilo téměř 900 tisíc korun za drogy. Tím se měla dopustit přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.

Zloději líčí pasti. Zneužívají prémiové SMS a touží po platebních kartách obětí

Podle mluvčí Vězeňské služby České republiky Markéty Prunerové je drogová problematika ve věznicích velmi rozsáhlá. „Když k nám přijdou odsouzení či obvinění, více než 80 procent má nějakou zkušenost s drogami,” upřesnila. Při nástupu do vězení se mohou účastnit odvykacího programu, který je čistě dobrovolný. Většina o to má údajně zájem. Přesto se část z nich snaží k droze dostat i za mřížemi.

Drogová problematika je ve vězeňství rozšířená a při hledání úkrytů jsou vězni vynalézaví. Nechávají si je posílat pod známkami na dopisech, napuštěné do sušenek v povolených balíčcích, nacházejí se v plenkách kojenců, se kterými přicházejí na návštěvy jejich ženy. „Hodně vděčné jsou také bublinkové fólie, i tam se dá schovat hodně věcí,” prozradila některé fígle mluvčí Vězeňské služby ČR Markéta Prunerová. V době covidu pak k pašování využívali roušky a respirátory



Rekordní čísla v množství odhalených drog si loni podle mluvčí připsala věznice ve Valdicích, kde se mezi balíčky našla zásilka s metamfetaminem a amfetaminem o váze přes 26 gramů. Stejnou váhu měl i balíček metamfetaminu nalezený ve spodním prádle vězně v brněnské věznici.

Ve Stráži pod Ralskem se odsouzený vrátil z venkovního pracoviště s 20gramovým sáčkem marihuany a ve Věznici Jiřice příslušník odhalil ve dvojitém dně krabice od mléka balíček z gumové rukavice, který ukrýval 150 tablet Tramadolu. Jedná se o opioid.