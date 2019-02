Chomutov - U chomutovského soudu pokračovalo v pátek hlavní líčení s osmatřicetiletým bývalým vedoucím manažerem projektového týmu chomutovské správy Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Tomášem Hofmannem. Čelí obžalobě z podvodu, za který mu hrozí až osmileté vězení. Senátu zbývalo vyslechnout poslední čtyři svědky, všichni k soudu přišli. Zbývá už proto jen slyšení soudního znalce z oboru stavebnictví.

Exmanažer chomutovské správy ŘSD Tomáš Hofmann čelí obžalobě z podvodu. | Foto: Deník/Miroslav Rada

„Kromě výslechu znalce přečteme zbytek listinných důkazů. Senát poté v případu buď rozhodne, nebo se ukáže nutnost dalšího dokazování. V tom případě bych hlavní líčení ještě jednou odročila," uvedla předsedkyně senátu Hana Muritová. Jednání poté odročila na 22. červenec od 10::00 hodin.

Jako prvního senát vyslechl bývalého starostu Hrobu Jana Zelenku. Vyjadřoval se k šest let staré rekonstrukci mostku na silnici I/27 u Střelné, jejímž investorem bylo ŘSD a také k návazným opravám povrchu vozovky objízdné trasy, která vedla právě i Hrobem. „O opravy výtluků a děr na objízdné trase se měla také postarat ŘSD. Jenže v květnu 2009 vedl po této silnici Závod míru mládeže. Náhle přijeli dělníci ze Správy a údržby silnic a opravili celý úsek od Střelné a také část komunikace v Hrobu. Tím to skončilo," uvedl Zelenka. Domníval se proto, že za ušetřené peníze za opravu objízdné komunikace by ŘSD mohlo alespoň zpevnit krajnice silnice u nových chodníků ve městě a dodělat svody kvůli odtoku dešťové vody. „S tím ŘSD souhlasilo a já byl spokojen. Poskytli nám také zbylý asfalt ze stavby mostku, který jsme použili při vybudování přístupové cesty ke koupališti. Tu jsme ale stavěli sami jako obec," doplnil starosta.

Jednatel společnosti VHS Teplice Jindřich Pitelka si nebyl vědom, že by jeho firma opravovala v roce 2009 silnice pro ŘSD. „Určitě vím, že v roce 2012 jsme pro ŘSD opravy dělali," řekl. Ve soudním spise je však kopie dokladů, podle nichž VHS měla od ŘSD zakázku na opravu silnice právě v roce 2009. „Dokumenty neznám, vidím je poprvé. Musel bych se je pokusit dohledat v archivu," dodal. O vyhledání dokladů k předmětné stavbě poté předsedkyně senátu Pitelku požádala. Do 14 dnů dá soudu vědět, zda je našel či ne.

Ke stavbám mostku a opravám objízdné trasy se vyjádřili i bývalý výrobní ředitel stavební firmy Insky Igor Beňo a bývalý vedoucí úseku údržby chomutovské správy ŘSD Zdeněk Zika. Ani jeden z nich však nebyl u prací přítomen, stavby ani nespadaly do jejich gesce.

Státní zástupkyně klade Hofmannovi za vinu, že v roce 2009 svým podpisem třikrát stvrdil dodavatelským stavebním firmám, které pracovaly na zakázkách ŘSD, plnou finanční odměnu. Rozsah prací přitom podle obžaloby neodpovídal schválené projektové dokumentaci. ŘSD, respektive stát, tak měl připravit celkem o 1,485 milionu korun.

Spolu s Hofmannem stojí na lavici obžalovaných i David Kanický ze společnosti Trans-region-stav, který se na sporných zakázkách údajně podílel. I jemu hrozí osmileté vězení. Oba obžalovaní už při zahájení hlavního líčení začátkem února loňského roku vinu odmítli.