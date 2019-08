Dopadení nebezpečného násilníka si mohou ke svým zásluhám připsat chomutovští strážníci. Agresor napadl za bílého dne dvě ženy, které se pokusil znásilnit. Jedna z nich byla nezletilá, druhá vezla v kočárku dítě. Hrozí mu za to až deset let ve vězení.

K událostem došlo v pátek 2. srpna. První útok směřoval na mladistvou dívku krátce před polednem v ulici Tomáše ze Štítného. „Zezadu mě přepadl nějaký chlápek a začal mi strkat prsty do pusy a dusit mě. Druhou rukou mě osahával mezi nohama,“ popsala na sociální síti napadená. Muže se jí podařilo odstrčit a pak utekla.

Nezdar vyprovokoval násilníka k dalšímu útoku, který provedl na opět velmi frekventovaném místě. „Nedlouho poté se měl v blízkosti vodní nádrže Banda veřejně obnažovat a s odhalenými intimními partiemi pronásledovat ženu s kočárkem,“ popsala mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. Fyzické napadení už muž nestihl, protože se zalekl dalších lidí, kteří se objevili, a z místa utekl.

K zadržení násilníka došlo ještě v ten samý den. Velkou roli hrálo to, že poškozené ženy a svědci událost po napadení ihned nahlásili. „Městská policie o těchto událostech přijala oznámení a krátce nato pachatele po krátkém pokusu o útěk zadržela a předala policii,“ popsal zástupce ředitele městské policie Jiří Vaníček.

Muž je už za mřížemi. „Chomutovský policejní vyšetřovatel obvinil 26letého muže ze spáchání trestných činů znásilnění ve stádiu pokusu a výtržnictví. Po sdělení obvinění podal podnět k návrhu na vzetí do vazby, který státní zástupce i soudce akceptovali,“ doplňuje Miroslava Glogovská. Útočníkovi hrozí vysoký trest. „Vzhledem k tomu, že jedna poškozená je mladší osmnácti let, hrozí obviněnému v případě uznání viny vyšší trestní sazba, a to až v trvání deseti let odnětí svobody,“ dodává policejní mluvčí.

V první polovině letošního roku došlo v Ústeckém kraji k nahlášení 38 případů znásilnění a dalších 17 případů sexuálního nátlaku. Policejní statistiky udávají, že dopadnout pachatele se podařilo v necelé polovině případů.

Podle policejních statistik je v České republice nahlásí znásilnění přibližně šest stovek žen každý rok. Reálné číslo se ale zřejmě pohybuje někde kolem sedmi tisíc. Většina obětí znásilnění nenahlásí. Častým důvodem je fakt, že násilníkem je příbuzný oběti nebo strach z posměchu společnosti.

V ČR existuje linka pro oběti domácího násilí, sexuálního zneužívaní a znásilnění: 737 834 345, 545 245 996.