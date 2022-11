Dalším jednáním pokračovalo ve středu 2. listopadu hlavní líčení u chomutovského soudu, kde usedl na lavici obžalovaných čtyřiadvacetiletý Jiří C. Podle obžaloby zavinil tragickou autonehodu v Klášterci nad Ohří, při níž uhořel 52letý muž a další dva lidé byli zraněni. Mladíkovi hrozí šest let vězení.

Před soudem vypovídala svědkyně Zdeňka M., která byla v době havárie zhruba třicet metrů od místa střetu. Popisovala, že sledovala příjezd několika vozů na čerpací stanici i jejich následný odjezd směrem na Karlovy Vary.

„Byly čtyři nebo jich bylo pět, nevím. Poslední odjížděl z čerpací stanice velkou rychlostí, dostal smyk a zadkem to napálil do protijedoucího auta. Obě auta začala hořet,“ vypověděla. „Okamžitě jsem běžela na čerpací stanici, tam jsem začala řvát, volali jsme záchrannou službu, policii a hasiče,“ vylíčila, jak z jejího pohledu probíhala dva roky stará událost.

Auta popisovala jako závodní, což vysvětlila tím, že některá měla polepy. Krátce před tím, než došlo k tragické události, u ní údajně jeden z vozů přibrzdil a řidič stáhl okénko. „Byl to ten, který jel poslední a pak boural,“ uvedla svědkyně. „Oslovil mě, jestli poskytuji sexuální služby. Řekla jsem: Ne!“ rezolutně zakončila mladá žena, která je aktuálně na rodičovské dovolené. Jeho odjezd popsala jako rychlý, protože mu hvízdaly pneumatiky. Popsala také, že nezastavil na „stopce“.

Řidič vše popřel

Její tvrzení obžalovaný popřel ve všech směrech. „Chtěl bych zmínit, že jsem paní svědkyni neoslovoval, vůbec jsem s ní nekomunikoval,“ oponoval Jiří C. „Člověk, který s ní mluvil, byl, podle toho, co si vybavuji, první řidič. Já jel třetí, ne poslední. Na stopce jsem samozřejmě zastavil a rozhlédl se,“ tvrdil.

Soud předvolal také znalkyni v oboru soudního lékařství Andreu Vlčkovou. Přizvána byla už v rámci přípravného řízení v souvislosti s pitevním protokolem zesnulého. Přítomnost znalce si vyžádal obhájce obžalovaného Michal Kellner. Bylo to ale s ohledem na zranění dítěte, které bylo v autě s uhořelým řidičem a svou matkou. Zranění, jež utrpělo, totiž podle něj neodpovídají tomu, že by bylo připoutané v podsedáku. K této věci se soudem pozvaná znalkyně vyjádřit nemohla, proto obhájce zopakoval svůj návrh na další dokazování.

Další jednání odročila soudkyně Kateřina Vltavská na neurčito. Ta na chomutovském soudě končí, případ převezme jiný soudce.

K nehodě došlo 5. prosince 2020. Tehdy se na Chomutovsko vypravilo několik kamarádů a známých z Prahy, kteří si vyjeli v silných autech. Jiří seděl za volantem luxusního sportovního vozu Infiniti G37. Tragický moment přišel za Kláštercem nad Ohří ve směru na Karlovy Vary, kde v rychlosti dostal smyk, vjel do protisměru a tam se střetl s protijedoucím vozem Ford Focus. Po nárazu obě auta vzplála, přičemž řidič fordu, 52letý muž, utrpěl vážná zranění a zaklíněný v autě uhořel.

Zraněná byla i jeho přítelkyně s malým chlapcem, je se ale podařilo zachránit. Museli být převezeni do nemocnice a následně se několik měsíců léčili. Žena utrpěla tříštivou zlomeninu ruky, měla zhmožděný hrudník, břicho, ledvinu a levé oko, což si vyžádalo speciální chirurgické ošetření. Dítě mělo zlomenou lebeční kost v čelní a spánkové oblasti, otřes mozku s krvácením pod mozkové pleny, zhmožděné břicho s výpotkem tekutiny do dutiny břišní, tržnou ránu ucha a mnohačetné odřeniny na rukou.

Soud může Jiřího C. odsoudit až na šest let za přečiny usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. Podle žalobce byl pod vlivem pervitinu. Poškození navíc požadují odškodnění v celkové výši kolem pěti milionů korun.