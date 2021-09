Tam také svůj ranní program zakončil tím, že vlezl do auta a usnul v něm. Podle zjištění policistů byl 28letý muž pod vlivem návykových látek, za porušování domovní svobody může dostat dva roky.

Když ráno člověk vyjde před dům, kde má na svém pozemku zaparkované auto a v něm najde cizího spáče, je to trochu šok. Tento druh prožitku má za sebou 64letý Chomutovan.

