Bývalý elitní policista Josef Doucha, který se podílel i na dopadení spartakiádního vraha Straky a který je dnes advokátem, a soudce Okresního soudu Chomutov Ivan Novák budou muset svléci své taláry. Rozhodl o tom v úterý Krajský soud v Plzni, který oba muže potrestal podmínkami za to, že soudce instruoval advokáta, jak má postupovat, aby byl propuštěn z vězení jeho klient, kontroverzní milionář Tomáš Malina.

Josef Doucha (vlevo) a Ivan Novák u Krajského soudu v Plzni. | Foto: Deník/Milan Kilián

Vše se odehrálo již na přelomu let 2015 a 2016. Doucha chtěl tehdy dosáhnout podmínečného propuštění Maliny, který si ve věznici ve Všehrdech odpykával pětiletý nepodmíněný trest za zpronevěru. Podle obžaloby, která zazněla u Okresního soudu v Karlových Varech, měl Novák Douchu nejen instruovat, jak postupovat, ale také za to vzít úplatek ve výši nejméně 80 tisíc korun. V případu rozhodl okresní soud, poté odvolací Krajský soud Plzeň, jenž případ vrátil zpět do Karlových Varů, kde letos v červnu dostal Novák podmínku a Doucha tříletý zákaz činnosti. Po dalším odvolání obžalovaných i státní zástupkyně, která chtěla oba muže poslat za mříže, rozhodoval nyní opět krajský soud, který zrušil rozsudek z Karlových Varů a vynesl nový, definitivní verdikt.