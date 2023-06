Mladého podnikatele s politickými vazbami tak nově hájí dvě známé advokátky. Dosud to byla Katarína Kožiaková Oboňová, známá především jako obhájkyně Vladimíra Dbalého, hlavní postavy velké korupční aféry, která se týkala Nemocnice Na Homolce. Podílela se také na obhajobě lobbisty Iva Rittiga.

Soud se kauzou zabývá už dva roky, nově se do ní ale vložila další obhájkyně Drbohlava - bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Aktuálně se k ní přidala advokátka Marie Benešová, která byla ministryní spravedlnosti za vlády Jiřího Rusnoka (za ČSSD) a podruhé pak za vlády Andreje Babiše (jako nestraník za ANO). Do funkce byla jmenovaná přes protesty tisíců lidí, kteří ji vinili ze snahy nabourat nezávislou justici. Dříve byla nejvyšší státní zástupkyní, z postu ale byla odvolána, protože se podle výroku tehdejšího ministra spravedlnosti měla chovat spíše jako představitelka strany než nezávislá žalobkyně.

Údajného žháře Petra Jabůrka zastupuje advokát Pavel Bučina.

Kvůli zapálenému autu před soudem v Chomutově vypovídali politici

Hlavní líčení pokračovalo výslechem dvou svědků v pondělí 12. června. Soudkyně při té příležitosti poznamenala, že by na podzim mohl být vynesen rozsudek. Soud už vyslechl řadu svědků, prováděl důkazy včetně "pokusné procházky" v místě, kde bylo auto zapáleno a kudy mohl útočník utíkat. Teď čeká na vyhodnocení Kriminalistickým ústavem Policie České republiky.

Případ, který rozplétá chomutovský soud, začal v noci 25. září 2018. Podle obžaloby podpálil rodinné auto náměstka primátora Davida Dindy Jabůrek, a to poté, co mu měl Drbohlav osobně ukázat, kde politik bydlí. Útočníkovi se záměr podařil až na druhý pokus. V té době chyběly zhruba dva týdny do komunálních voleb. Dinda stejně jako dnes reprezentoval hnutí Nový Sever. Drbohlav byl manažerem nově založeného hnutí PRO Zdraví a Sport.

Neřešil jsem nic, kvůli čemu by mi mělo shořet auto, uvedl před soudem Dinda

Po útoku náměstek vyloučil, že by si s jeho rodinou kdosi takto vyřizoval osobní účty. „Pohybujeme se mezi lidmi, kteří jsou normální. Jiný důvod než angažování se v lokální politice nevidím,” uvedl.

Drbohlav od začátku kategoricky odmítá, že by stál za útokem on. Podle něj je případ vykonstruovaný. „Neměl jsem žádný důvod něco takového dělat. Jestli tomu někdo přisuzuje politickou motivaci, tak snad každý v Česku ví, že pokud se něco stane politikovi, ještě mu to v očích veřejnosti pomůže,” vyjádřil se už dříve. Po incidentu pokračuje v kariéře v dalších politických stranách. Nejdříve byl předsedou krajské Trikolory na Karlovarsku, z té ale vystoupil před posledními komunálními volbami a stal se manažerem Okamurovy SPD v Chomutově.