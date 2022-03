Vše odstartoval noční požár auta Davida Dindy, které zahořelo kvůli zápalné lahvi 25. září 2018. Tedy v době, kdy zbývalo pár dní do komunálních voleb, v nichž Dinda kandidoval jako lídr Nového severu. Den před volbami měl ve městě proběhnout policejní zátah na Jabůrka i Drbohlava, zadržený byl poté ale jen první z nich. Bylo to po divoké honičce, kdy unikal v autě přes hory. Policisté ho pronásledovali, protože měl vyslovený zákaz řízení a políčeno na něj měli také policejní specialisté na drogy jakožto na „velkého vařiče“. Podezřívali ho navíc, že může být ozbrojený. Drbohlava se vydali hledat do masokombinátu, kde má rodina Drbohlavova svůj byznys.

„Tento den si pamatuji velice dobře, protože na nás zazvonili policisté. Řekli mi, že ujíždí s feťákem, jsou nebezpeční a ozbrojení. To mě dostalo, ptala jsem se, proč by to měl dělat? Odpověděli, že se to týká toho zahoření auta,“ vypověděla Jana Drbohlavová.

Žhářský útok na auto chomutovského náměstka: V Chomutově začal soud

Synovi se tehdy nedovolala. A ani další zhruba týden. „Měl strach z policie a jejího přístupu. Že ho naháněli. Asi si to potřeboval srovnat v hlavě,“ uvedla po otázce státní zástupkyně. Kde byl, si údajně nepamatuje. „To jsme neřešili,“ dodala.

Rodina se tehdy obrátila na Generální inspekci bezpečnostních sborů, aby prověřila postup. „Přišlo nám, že se na policii nemůžeme obrátit, že jí nemůžeme důvěřovat,“ uvedla.

Příčinu velké policejní akce spatřuje v synově politickém angažmá, i když tehdy ještě nebyl politikem. Vystupoval jako neoficiální manažer nově vzniklého hnutí PRO Zdraví a Sport. Podle matky se skrze něj jiní politici snažili toto hnutí poškodit. O koho se mělo jednat, nejmenovala.

Kvůli žhářskému útoku na auto náměstka v Chomutově obžalovali politika Trikolóry

Před soudem vypovídalo stejně jako v předešlých líčeních také několik policistů. I tentokrát soud řešil jejich zapojení do automobilové honičky, zátahu, priorit a propojenosti jednotlivých oddělení.

Soud odstartoval loni v dubnu, zatím se ovšem musel obejít bez osobní účasti Matěje Drbohlava. „Pozvaný byl ke každému hlavnímu líčení, využil ale svého práva a neúčastnil se. Vždy se omluvil,“ podotkla státní zástupkyně. Nedostavuje se ani Petr Jabůrek.

Jejich právními zástupci jsou Pavel Bučina a Kateřina Kožiaková Oboňová, známá především jako advokátka Vladimíra Dbalého, hlavní postavy velké korupční aféry týkající se Nemocnice Na Homolce. Zastupovala také lobbistu Ivo Rittiga.

Soudní proces bude pokračovat v dubnu. Předvolaný bude také otec obžalovaného Matěje Drbohlava, který se ve čtvrtek omluvil ze zdravotních důvodů.



Jabůrek je v kauze stíhaný za poškození cizí věci a Drbohlav za účastenství jako návodce. V případě odsouzení může být rozhodnuto o trestu odnětí svobody až na jeden rok pro každého.