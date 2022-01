Ve středu 26. ledna si u Okresního soudu v Lounech vyslechla rozsudek – trest na dva a tři čtvrtě roku s podmínečným odkladem na tři a tři čtvrtě roku. Obhajoba i obžaloba se vzdaly práva na odvolání, rozsudek je tedy pravomocný

Žena se k činům doznala, což označil za polehčující okolnost i státní zástupce, který požadoval trest o několik měsíců delší. „O vině obžalované není pochyb, jde o otázku trestu. Za polehčující okolnost lze brát, že se přiznala. Nicméně neváhala okrást vlastní matku, okrást postiženou a oloupit těhotnou ženu, což jsou zavrženíhodné činy,“ připomněl.

„Je mi to moc líto,“ řekla 43letá žena před vynesením rozsudku. Motivací k jejím činům byla snaha sehnat peníze. Ty potřebovala kromě jiného na dogy a automaty. Obhájkyně v závěrečné řeči uvedla, že útok na ženy nebyl přímý úmysl, šlo spíš o díl náhody. „Obžalovaná žila do roku 2020 spořádaným životem, vlivem okolností, kterými byly rozchod s manželem a odloučení od dětí, se dostala do společnosti špatných lidí. Obžalovaná se ze své závislosti a psychických problémů léčí, pracuje na oddlužení, našla si zaměstnání,“ argumentovala obhájkyně.

Předsedkyně senátu Adéla Baranová zohlednila, že žena nebyla dosud trestaná. Drobné krádeže z roku 2021 se řešily pokutami. Kromě podmíněného trestu na 45 měsíců musí uhradit třítisícovou škodu ženě, kterou přepadla na ulici, léčit se ze své závislosti na návykových látkách a hazardních hrách a samozřejmě se jim vyhýbat. Dohlížet na ni bude Probační a mediační služba. „Musíte si uvědomit, že život, který jste vedla, takto žít nelze. Máte čas na to dát si život do pořádku, aby nedocházelo k dalším excesům,“ řekla soudkyně po vynesení rozsudku.

Ženě za její činy hrozilo až deset let ve vězení. V žatecké ulici Volyňských Čechů 9. prosince 2020 odpoledne strhla z ramene postižené ženy kabelku, o tři čtvrtě hodiny později přepadla kvůli penězům kadeřnici v centru města. K loupeži došlo v provozovně ve Dvořákově ulici, žena v osmém měsíci těhotenství jí v obavách o zdraví svého miminka peněženku raději dala. Kromě krádeže a loupeže jí ještě hrozil trest za to, že vlastní matce vzala v chomutovském Kauflandu platební kartu. Proto ji státní zástupkyně obžalovala i z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. K tomu došlo dva dny před útoky v Žatci.

„V nákupním centru Kaufland v Chomutově obžalovaná nakupovala společně se svou matkou. V nestřeženém okamžiku odcizila z tašky umístěné v nákupním košíku platební kartu vystavenou na jméno své matky, kterou následně téhož dne vložila do bankomatu v Chomutově a provedla dotaz na zůstatek, který byl z důvodu odcizení platební karty zamítnut,“ píše se v obžalobě.