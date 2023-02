„Byl nervozní, nevěděl co se stalo. To nevěděl nikdo,” vrátil se zpátky v čase Lipmann. „Něco to na něm ale určitě zanechalo, stejně jako na každém,” dodal.

Na dotaz soudu, zda pozoroval, že měl nějaké nepřátele, odpověděl, že si toho není vědom. Podobně vypovídal i Štefanov.

Neřešil jsem nic, kvůli čemu by mi mělo shořet auto, uvedl před soudem Dinda

Jinak situaci hodnotil třetí ze svědků, Libor Z. Ten se podle svých slov zná s hokejisty, kteří za klub Piráti Chomutov hráli v době, kdy byl Dinda marketingovým manažerem klubu a později i výkonným ředitelem. Bylo to dříve než se stal náměstkem. Svědek připomněl období, kdy se naplno projevilo, že je klub vlastněný Jaroslavem Veverkou zadlužený tak, že nemá ani na platy hráčů.

„Kluci byli naštvaní, měli hypotéky a chtěli to řešit,” zmínil svědek. Nekonkretizoval ale jakým způsobem. Jména hráčů neuvedl, a to ani po dotazech soudkyně a státní zástupkyně.

Soud kvůli žhářskému útoku: Pro Drbohlava u chomutovského svědčila matka

Svědci byli pozvaní na žádost obhajoby, aby se soud dozvěděl více o možném motivu činu. Náměstek Dinda, který má v kauze roli svědka, vypověděl, že v soukromém životě nemá žádné nepřátele, proto podle něj neexistoval jiný než politický motiv. To se však protistrana snaží zpochybnit.

„Věřitelé, zejména hráči, tlačili i na svědka Dindu a požadovali po něm vypořádání závazků. Byli na něj lidově řečeno naštvaní,” stálo v písemné výpovědi Matěje Drbohlava, kterou za jeho přítomnosti četla soudkyně. Svůj tehdejší vztah s Davidem Dindou obžalovaný popsal jako korektní.

Auto shořelo v noci 25. září 2018, kdy zbývaly necelé dva týdny do komunálních voleb. Podle obžaloby auto podpálil Petr Jabůrek, zaměstnanec Matěje Drbohlava, který mu měl osobně ukázat, kde náměstek bydlí. Útočník se pokusil zapálit pneumatiku, oheň ale nepřeskočil na zbytek vozu, takže se vrátil, rozbil okénko u dveří a vhodil dovnitř Molotovův koktejl. Tehdy plameny zachvátily vnitřek vozu. V té době byl Drbohlav manažerem nově vzniklého hnutí PRO Zdraví a Sport. Dinda byl stejně jako dnes náměstkem primátora za Nový Sever. V autě, které zničil požár, vozila jeho manželka dvě malé děti.

Bylo zájmem „udělat“ Drbohlava? padlo u soudu kvůli zapálenému autu

Jabůrkovi hrozí za žhářství rok vězení, stejný trest může za účastenství postihnout i Drbohlava.

Případ se poprvé dostal před soud na jaře roku 2021. Matěj Drbohlav, který se od té doby angažoval jako předseda krajské Trikolory na Karlovarsku a následně jako manažer Okamurovy SPD v Chomutově v nedávných komunálních volbách, obvinění od začátku odmítá jako nesmyslné.

Hlavní líčení bude pokračovat v květnu.