Kauza žhářského útoku na rodinné auto náměstka chomutovského primátora pokračuje. Ve čtvrtek 25. listopadu před chomutovským soudem vypovídalo osm svědků, především policistů zapojených do případu.

Podle obžaloby měl roli vykonavatele Petr Jabůrek, který vhodil do auta náměstkovy manželky 25. září roku 2018 zápalnou láhev. Mělo to být na objednávku podnikatele s politickými ambicemi Matěje Drbohlava. Ten je stíhaný za účastenství jakožto návodce. V případě odsouzení může být rozhodnuto o trestu odnětí svobody až na jeden rok pro každého.

Soud se v průběhu hlavního líčení snažil složit jednotlivé střípky případu. Zjišťoval také jaká byla úloha jednotlivých policistů, jestli neprobíhal nátlak z vyšších míst či jak došlo ke spojení vyšetřovacích linií obžalovaných. Na Jabůrka totiž byla podána obžaloba na konci ledna 2019 a hned poté putoval do vazby, na Drbohlava až po více než dvou měsících.

Policisté od začátku pracovali s několika vyšetřovacími verzemi, jednu ale hodnotili jako nejsilnější. „Z prověřování výpovědi pana Jabůrka, z ohledání místa činu, z vyhodnocení kamerových záznamů jsem nabyl dojmu, že auto zapálil,“ uvedl před soudem kriminalista, který pracoval na spise zahořelého auta. „Pátral jsem po motivu. Nabízelo se, že žádný osobní ani politický motiv nemá, takže jsme začali pracovat s verzí, že je pouhým vykonavatelem,“ dodal.

Policisté prohlíželi a porovnávali desítky hodin kamerových záznamů z různých míst. „Z kamer jsme zjistili, že kolem domu poškozeného před požárem opakovaně projelo Porsche Cayenne černé barvy. Prověřili jsme, kdo takovým autem jezdí, porovnali markery a došli k autu užívanému panem Drbohlavem,“ uvedl s doplněním, že se ten s dalším vyhodnocením dat postupně stával podezřelým. „Jednoznačně se ale podezření nepodařilo prokázat,“ podotkl.

K průlomu později přispěl kriminalista Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, který měl rozpracovanou jinou kauzu. Začátkem prosince 2018 prověřoval oznámení týkající se drogové kriminality několika osob ve vazební věznici v Litoměřicích a v této souvislosti si vyžádal záznamy jejich telefonních hovorů z vazby. Mezi zájmovými osobami byl v této souvislosti i Jabůrek.

„Mluvil převážně se svou manželkou. Bavili se o jeho trestné činnosti, mimo jiné i o autě, které zapálil panu Dindovi. Uvedl, že to celé zorganizoval pan Drbohlav, on to jen vykonal,“ vypověděl ústecký kriminalista. Před chomutovským soudem stanul v této věci poprvé. „Dále ze záznamů hovorů vyplynulo, že mu pan Drbohlav platí advokáta a živobytí paní Jabůrkové za to, že mlčí. Mluvil o tom jako o 'držhubném',“ dodal.

Obhájci obžalovaných se zajímali, jaký měl kriminalista důvod předat záznamy chomutovské policii, jestliže na případu nepracoval, a zda je to běžný postup. „Konal jsem svou služební povinnost, protože jsem si na záznamech vyslechl, že došlo ke spáchání trestného činu,“ zodpověděl.

Ke žhářskému útoku došlo pár dní před komunálními volbami. Auto vzplálo před domem náměstka po druhém pokusu. Věci dostaly další dramatický spád 4. října, kdy proběhl policejní zátah u masokombinátu a došlo na dramatickou automobilovou honičku, v níž se policejní hlídka snažila dostihnout Petra Jabůrka. Zastavit ho chtěla kvůli soudně vyslovenému zákazu řízení, tou dobou byl ale také v hledáčku toxi týmu a operativců pracujících na případu zapáleného auta. Policistům ujel, následně byl ale zadržen.

Další soudní jednání je naplánované na prosinec.