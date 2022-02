Incident z 2. září 2020 začal řešit ústecký krajský soud v úterý 15. února. Senát má rozhodnout o vině, trestu i o nároku napadeného muže na několikasettisícové odškodnění. Prý se od útoku potýká s posttraumatickým syndromem, až donedávna byl na nemocenské. Měl k tomu pádné důvody „Napadli ho údery pěstí, otevřenou rukou i kopy nohou do těla, nejvíce do hlavy, hrudníku a zad, ačkoli jim řekl, že je po operaci páteře,“ popsal státní zástupce František Stibor.

Nejstarší z útočníků si podle svědectví sedl u muže v bytě na taburet a vedl s poškozeným „křížový výslech“ o jeho exmanželce. Přitom ho spolu s ostatními s přestávkami bil. Než po necelé hodině od nevítaného vpádu všichni opustili byt poškozeného, František M. mu vyhrožoval. „Že jestli to nahlásí policii, tak si ho najdou a dolámou mu ruce a kolena,“ upřesnil žalobce. Za pokus o těžké ublížení na zdraví všem hrozí až 10 let vězení.

Muž jim sám otevřel

Ani jeden z obviněných v Ústí nevypovídal. Soudkyně četla výpovědi Františka M. z přípravného řízení a hlavního líčení u chomutovského okresního soudu. Ten po změně právní kvalifikace delegoval případ do Ústí. „Známý mi řekl, že se z bývalé manželky stává obrovská k…a, že má i dva, tři chlapy najednou,“ vylíčil vyšetřovatelům dříve František M. s tím, že poškozený ukazoval jiným mužům intimní fotky i videa ženy.

Přitom s ní už několik let nežil. „Vařilo to ve mně, mám ji rád, jsem s ní od 16 let a mám s ní dvě děti. Měl jsem obavy, že ji nebo mě bude těmi fotkami vydírat,“ vysvětlil útočník. Inkriminovaného dne si dal v chomutovské Luně čtyři louny a upadl do deprese. Jel domů, vyložil synovi, co ho trápí, slyšel to i známý. Nakonec si vzali taxíka a vyrazili do Jirkova. Kde dotyčný bydlí, prý útočník věděl, vídal tam exmanželčino auto.

Zazvonili, muž otevřel bzučákem vchodové dveře, zároveň i dveře přízemního bytu, kde neměl kukátko. Už je nestačil zavřít, všichni vnikli do bytu. Výpovědi Františka M. se liší, v první popíral, že by muže bili, a popsal i to, že je atakoval on sám. Později připustil, že se mladší z útočníků s poškozeným několikrát porvali. Zejména když na jeho pokyn napadený nemazal fotky tak rychle, jak si představoval.

Má psychické následky

Poškozený vypovídal v nepřítomnosti útočníků. „Něco tak brutálního jsem v životě nezažil,“ shrnul. Upřesnil, že s ženou, kolem které se kauza točí, je „na volno“ a střídavě od roku 2019. Pak se vrátil k útoku. „Čistého času 30 minut mě mlátili rukama, nohama. Dostal jsem několik set ran. Že tady stojím, je i tím, že jsem se kryl a působil pasivně, abych to přežil,“ řekl. „Bolel mě celý člověk, byl jsem potlučený, měl jsem monokly, jizvy, otevřenou ránu na hlavě,“ popsal.

Odvezla ho záchranka. Nechal se ale předčasně propustit z nemocnice, a to i přes zdravotní riziko, že si zranění sám nedoléčí. Chtěl být co nejrychleji venku, aby věc oznámil na policii, „dokud to bylo živé“. Vylíčil, jaké má po incidentu psychické následky: „halušky“, deprese, úzkosti, špatný spánek, noční můry, tlak na prsa, nespavost. „Dřív jsem se smál, teď se nesměju, nevěřím lidem, nestýkám se s nimi,“ dodal s tím, že měl dlouho obavu, že by se mohl útok opakovat.