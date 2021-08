Když jim místní zlodějíček vykradl zahradní chatku, vzali do svých rukou spravedlnost. Ta si teď ale našla i je. Řeč je o čtveřici Jirkovanů, kteří si lapku podali tak, že skončil na jednotce intenzivní péče. Zatímco muž už nejspíš nějaký pátek sedí, trestnou výpravu Jirkovských potrestal ústecký krajský soud až v pondělí 23. srpna. Za těžké ublížení na zdraví a další delikty inkasovali Jan Loži, Radek a Antonín Vikoňovi a Šárka Šulcová jeden trest „natvrdo“ a tři podmínky.

K trestnému činu došlo předloni 4. dubna odpoledne, dva dny po samotné vloupačce. Jirkované si muže našli na místě beze svědků. Jak věděli, že to byl on, není známo. „Přistoupili k poškozenému, kterému přetáhli bundu přes hlavu, každý ho opakovaně udeřil dlaní sevřenou v pěst do různých částí těla,“ popsala státní zástupkyně Lenka Letáčková. Pak muže naložili do citroenu, kde ho nadále bili pěstí do obličeje a hrudníku.

Žena si dokonce při jedné ze zastávek pomohla skoro metrovou dřevěnou násadou. Čtveřice muži opakovaně vyhrožovala usmrcením. „Křičeli, že chcípne, že ho přivážou ke stromu a zbijí, že mu zpřeráží kolena,“ vypočítala žalobkyně. Poškozený ze strachu řekl, že když ho zabijí, tak se nedozvědí, kam prodal jejich pilu. Načež navigoval Jirkovské do jedné z chomutovských zastaváren.

Před podnikem vytáhli muže z auta, aby se tam pokusil vyjednat vrácení pily. Tady se jim ovšem vysmekl ze sevření a utekl na ulici. Oni ale na něj neváhali zaútočit a unést ho do auta i na veřejném místě, což už neuniklo pozornosti náhodného svědka. Ten zalarmoval policisty. „Po několika minutách se jim podařilo vozidlo zablokovat a osádku zadržet,“ popsala policejní mluvčí Alena Bartošová.

Muž utržil během asi hodinu trvajícího bití velmi vážná zranění. „Hrozilo riziko rozvoje otoku mozku, který mohl mít za následek selhání funkcí kontrolujících životní funkce a v důsledku zavzdušnění hrudníku hrozil kolaps plíce,“ uvedli znalci z oboru lékařství. Muž skončil na „jipce“, odkud ale po několika dnech předčasně utekl.

Nejspíš se mu se špatným svědomím na nemocniční posteli nečinně neleželo dobře. Na dopadení za vyloupenou chatku si ale ještě počkal, až později byl přistižen při dalším vloupání. Čtveřice Jirkovanů ho totiž z neznámého důvodu předtím neudala. „Za napadením údajně byly osobní spory,“ popisovala policejní svodka z 8. dubna 2019. Na zlodějíčka zřejmě došlo až koncem července 2019.

Tehdy se psalo o dvou obviněných mužích ve věku 25 a 47 let, kteří se v dubnu společně vloupali do zahradní chatky v Jirkově, kde odcizili nářadí nejméně za 13 tisíc korun. Starší z dvojice mužů, kteří šli ihned do vazby, měl na svědomí ještě vyloupenou garáž i náklaďák a další delikty. Hrozilo mu až pětileté vězení. A podle informací Deníku zloděj za krádeže skutečně dodnes sedí. Proč si za terč svého útoku tři muži a jedna žena nevybrali i druhého lupiče, není jasné. Obžalovaní své počínání u soudu nekomentovali.

Čtveřice mstitelů v průběhu přípravného řízení nevypovídala s výjimkou jedné osoby. Ta naznačovala, že si lapka svá zranění způsobil sám. Přiznali se až během hlavního líčení nařízeného na toto pondělí. Přistoupili na kompromisní dohodu s žalobkyní o vině a trestu. Nejspíš proto, že chtěli co nejnižší tresty. O vině totiž nebylo pochyb díky výpovědi svědků, kteří popsali napadení muže v Chomutově.

Loži dostal 3,5 roku ve vězení s ostrahou. Jediný od soudu odešel s nepodmíněným trestem hlavně kvůli tomu, že se ještě jako mladistvý pokusil o těžkou újmu na zdraví. V rejstříku má ale ještě čerstvý delikt z roku 2020, kdy mu Okresní soud v Chomutově nařídil veřejně prospěšné práce za výtržnictví a vyhrožování. Další obvinění odešli od soudu s dvouletým trestem podmíněně odloženým na tři nebo čtyři roky.

Společně mají zaplatit kolem 50 tisíc korun pojišťovně za zlodějíčkovu léčbu. Ten přitom předčasným odchodem ze špitálu náklady snížil, jak podotkl soudce Martin Parolek. Odsouzení i obžaloba se vzdali odvolání, rozsudek je tak pravomocný. „Na jednu stranu lidsky chápu naštvání na poškozeného. Na druhou stranu od toho máme policii, státní zastupitelství i soudy. Spravedlnost bychom sami do rukou brát neměli,“ upozornil soudce.