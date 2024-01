Předmět obžaloby popsal státní zástupce Jakub Juřica. „Během opilostního večírku, trvajícího více dní v domácnosti obžalovaného, tento napadl poškozeného a způsobil mu taková zranění, v jejichž důsledku nastala jeho smrt,“ uvedl žalobce s tím, že Jaroslav K. je za své jednání v trestní sazbě 5 až 10 let.

Všechno je pryč, totálně, zhrozil se podnikatel po požáru na Písečné v Chomutově

Hlavní líčení v Ústí začalo už loni a obžalovaný čtyřicátník u něj řekl, že se cítí nevinen. Že sice mezi ním a jeho hostem k slovnímu i fyzickému konfliktu došlo, ale že hlavně poškozený sám spadl v koupelně. Proces dnes, ve středu 24. ledna, pokračoval za nepřítomnosti obžalovaného na jeho žádost, na programu byl výslech znalců.

Znalkyně z oboru soudního lékařství Andrea Vlčková se detailně vyjadřovala ke zranění zemřelého. Toho 9. listopadu 2022 přijímal chomutovský špitál v bezvědomí a s porušenými reakcemi. „Byly zjištěny především úrazové změny hlavy,“ uvedla Vlčková s tím, že to byla například zlomenina nosu a krevní výrony.

Odvolávají se na masakr v Praze, chválí vraha. Policie šetří desítky případů

Podle znalkyně sice muž, který byl podle stavu jater chronický alkoholik, dostal několik úderů do obličeje, ale jen s malou až střední intenzitou. Ale zároveň také pravděpodobně spadl, udeřil se zezadu do hlavy a prudce jí trhnul. Spolu s tím se pohnul i mozek, který se udeřil o lebeční kost, pohmoždil se a došlo ke krvácení do oblasti mozku.

Jak mozek otékal, došlo k jeho částečnému vyhřeznutí. Poranění, která muž měl, označila znalkyně jako typická pro lidi ovlivněné alkoholem, kteří upadnou. „Ještě pár hodin potom jsou schopni pohybu a komunikace, ale pak začne být osoba ospalá, až upadne do bezvědomí,“ vylíčila Vlčková.

Zjevné problémy s alkoholem měl i 40letý obžalovaný, o kterém ve středu svědčil znalec z odvětví psychiatrie Jan Gábel. Popsal, že Jaroslav K. měl za sebou toxickou psychózu a léčil se v Horních Beřkovicích. Muž, který se živí jako dělník prací v zahraničí a má dokončené jen základní vzdělání, dříve dostal podmínku za řízení v opilosti.

Sousedský spor na Chomutovsku chtěl muž řešit sekerou. Dvakrát sekl do dveří

Znalec Gábel nevyloučil, že muž mohl v tom, že si poškozený svá zranění způsobil sám, mlžit. A to možnou účelovostí výpovědi, že si nic moc nepamatuje kvůli vlastní opilosti. „Pokud někdo tvrdí že si nepamatuje, co se děje ve stavu opilosti, nikdy nelze vyloučit, že si to pamatuje a pouze to nechce sdělit,“ upozornil Gábel.

Obžalovaný podle znalce také nad smrtí jeho kumpána překvapivě nevyjádřil lítost a byl k věci až překvapivě emočně chladný.

Hlavní líčení pokračuje u ústeckého krajského soudu v příštích dnech mimo jiné výslechem sousedů, kteří našli polomrtvého muže ve výtahu.

Mohlo by vás zajímat: Klínovec na historických pohlednicích. Podívejte, jak vypadala vyhlídková věž

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová