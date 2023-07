Dalšími výslechy svědků pokračuje hlavní líčení, které se týká chování tří učitelek v mateřské škole v Klášterci nad Ohří. Ty jsou obžalované z přečinu ohrožení výchovy. Podle státní zástupkyně se měly zvláště hrubě chovat k dětem s postižením. Okresní soud v Chomutově si ve čtvrtek 20. července předvolal několik svědků.

Jako první vypovídala bývalá kolegyně a nadřízená tří obžalovaných. Před lety tam pracovala jako zástupkyně ředitelky a speciální pedagožka. „Asi byly přísnější,” popsala přístup učitelek. „Měly nevhodný drsnější přístup k dětem, křičely na ně, když se pomalu oblékaly, nebo že mluvily a z pohledu učitelek zlobily. Byl tam dril. Měla jsem dojem, že je na ně vyvíjený zbytečný nátlak,” dodala.

Jak dále popisovala, slyšela křik a údajně viděla, že když měly děti po obědě odpočívat na lehátcích, ležely nehnutě. „Působilo to nepřirozeně,” podotkla. Zároveň však uvedla, že nezaznamenala žádné fyzické ubližování a ani od rodičů nepřicházely stížnosti.

Například o nucení do jídla se dozvěděla prostřednictvím své malé dcery, která tam docházela v době, kdy už sama ve školce nepracovala. U soudu uvedla, že z práce odešla kvůli neshodám s učitelkami a dusné atmosféře. Z původní policejní výpovědi, kterou soudkyně přečetla, ale vyplývá, že šlo o rozpory s tehdejší ředitelkou mateřské školy. „To spolu souvisí. Byly to její oblíbenkyně, vždy jsem byla tím, kdo musel ustoupit. Šlo o maličkosti, bylo jich ale moc,” vysvětlila svědkyně.

Další bývalá kolegyně, která vypovídala před chomutovským soudem, ve školce strávila týden. Bylo to v rámci praxe nutné pro kurz asistenta pedagoga před zhruba šesti lety.

Soudkyni zajímalo, jak vnímala přístup obžalovaných učitelek k dětem. „Nelíbilo se mi, že jedna z nich při oblékání hodila mikinu na chlapce, který byl po dětské mozkové obrně. Prý ať se oblékne sám. Přitom bylo jasné, že to nedá, na což jsem upozornila,” doplnila.

Popisovala také situaci, když se třída, ve které jsou děti s různými formami mentálního postižení, chystala na vycházku. „Viděla jsem, jak učitelky házely dětem boty, aby se obuly. Mrskly jim je na nohy. Jenže to bylo o tom, že ty děti potřebovaly pomoct,” popsala.

Současně svědkyně uvedla, že zná obžalované také z jiné, lepší stránky a dlouhodobě si jich cení. „Já si jich na jednu stranu vážím za to, jaké byly učitelky. Myslím, že v rámci speciálního vzdělávání byly profesionálky. Na druhou stranu ten vztah k dětem nebyl takový, jaký měl být,” míní.

Hlavní líčení bude pokračovat v srpnu.

Chováním učitelek mělo být poškozeno devět dětí, která podle znalců trpí úzkostmi a dalšími následky.

Podle obžaloby se učitelky neúměrně chovaly zvláště k dětem s fyzickým a mentálním handicapem. Jednalo se například o děti s Downovým syndromem či poruchou autistického spektra. Všechny tři učitelky měly na děti „neúměrně až hystericky křičet a zadávat jim úkoly, které nemohly splnit“. Dále státní zástupkyně zmiňovala bití botami do kotníků, namáčení hlaviček do studené vody nebo nucení do jídla až do pozvracení. Výčet je ale delší.

Trojice čelí obžalobě z přečinu ohrožování výchovy dítěte, za což každé z nich hrozí až dva roky vězení. Vzhledem k jejich dosavadní beztrestnosti pro ně státní zástupkyně žádá podmíněný trest a zákaz činnosti.

Obžalované při zahájení hlavního líčení prostřednictvím obhájců sdělily, že se cítí být nevinné. Před soudem odmítly vypovídat, na což mají ze zákona nárok. Nevyjadřovaly se ani při zatím posledním projednávání případu.