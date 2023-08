Okresní soud v Chomutově udělil podmínku podnikateli a politikovi Matěji Drbohlavovi. Podle něj před pěti lety navedl svého zaměstnance, aby zapálil auto manželky náměstka chomutovského primátora Davida Dindy (Nový Sever). Stíhání druhého z mužů soud ukončil.

Soud, rozsudek. Ilustrační snímek. | Foto: ČTK

Drbohlav si vyslechl verdikt, v němž soud rozhodl o čtyřměsíčním trestu vězení s ročním podmíněným odkladem. Současně má zaplatit peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun. Stíhání druhého obžalovaného, kterým byl Petr Jaburek, soudkyně zastavila kvůli dalším trestům, za něž dotyčný sedí vězení, a kvůli kterým bude ještě předvolaný před soud. Rozsudek není pravomocný, Drbohlavov se na místě odvolal.

Auto shořelo před domem náměstka Dindy 25. září 2018, kdy zbývaly zhruba dva týdny do komunálních voleb. Na autě vznikla škoda za přibližně 360 tisíc korun.

Podle obžaloby událost proběhla tak, že Drbohlav osobně Jaburkovi ukázal, kde náměstek bydlí. Jaburkovi se podařilo auto zapálit až napodruhé a to tak, že rozbil okénko a dovnitř vhodil textil napuštěný benzínem.

Nejdříve policie dopadla už vícekrát trestaného Jaburka, jakožto útočníka. Hledala I Drbohlava, ten se ale na nějaký čas stáhl z Chomutova. Jako hlavní důkaz proti němu následně posloužily telefonní odposlechy z vazby, v nichž Jaburek se svou ženou rozebíral podrobnosti případu.

Státní zastupitelství má za to, že Drbohlava poháněla touha se mstít, jelikož je Dinda v čele úspěšného politického hnutí, které se opakovaně dostalo do vedení města. Oproti tomu se Drbohlav coby manažer snažil protlačit tehdy nové hnutí PRO Zdraví a Sport. To se nakonec do zastupitelstva města Chomutova nedostalo.

Drbohlav však na politiku nezanevřel. Později se stal krajským předsedou Trikolory pro Karlovarský kraj, z niž ale vystoupil před loňskými komunálními volbami. Následně byl manažerem Okamurovy SPD v Chomutově a aktuálně je krajským předsedou strany PRO (Právo, Respekt, Odbornost).

V kauze zapáleného auta jedenatřicetiletého politika zastupovaly dvě známé advokátky: bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová a Kateřina Kožiaková Oboňová známá jako obhájkyně Vladimíra Dbalého, který byl hlavní postavou velké korupční aféry.