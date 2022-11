Jednání se zúčastnil Drbohlav, ačkoli se z většiny předchozích omluvil. Dinda před soudem vypovídal v roli svědka. Vzpomínal na stresovou situaci, kdy vůz shořel přímo před jeho domem, včetně dvou dětských autosedaček, i srocení sousedů v jinak klidné zóně s domky, kdy padaly různé teorie o tom, co se mohlo stát.

Soud kvůli žhářskému útoku: Pro Drbohlava u chomutovského svědčila matka

„Být to o něco dříve, mohly tam sedět moje děti, v tomto duchu se diskutovalo ledacos,“ zmínil Dinda. „Sousedé věděli, že v autě občas nechávám dospávat děti, a že není běžná praxe, aby se v ulici tohle dělo (hořelo auto),“ doplnil. Mluvil o tom, že byl nějakou dobu po 24 hodin denně hlídaný policií, i že po těžkém období musel vyhledat odbornou pomoc.

Na žádost soudkyně odpovídal na otázky, jestli policii někdy sdělil svá podezření, která by měla souvislost s Drbohlavem, kdy to bylo a jestli později přišel moment, který by podporoval teorii, že byl původcem on. „Kromě toho, že byl u mě v kanceláři a tvrdil mi, že se ničeho nedopustil, a při svém odchodu mi řekl, ať si nasměruji kamery na svůj pozemek a nesnímám s nimi chodník, mě nic dalšího nenapadá,“ uvedl svědek.

Pokud jde o motiv, trval na tom, že jiné než politické pozadí nevidí. „Řekl jsem to několikrát a také nadále budu trvat na tom, že jsem do té doby neřešil nějaké problémy osobního rázu. Nic, co by mělo nasvědčovat tomu, že by nám mělo před domem shořet auto,“ dodal.

Bylo zájmem „udělat“ Drbohlava? padlo u soudu kvůli zapálenému autu

Vyloučil možnost osobních sporů i jakýchkoli dluhů. Právě tento bod zajímal obžalovaného Drbohlava, který směl se svolením soudkyně svědkovi položit otázku: „Před tím, než se to stalo, měl pan Dinda nějaké dluhy vůči fyzickým osobám anebo měla nějaké dluhy organizace, ve které dříve pracoval?“ chtěl vědět.

Na první část otázky odpověděl svědek záporně. Druhou možnost, po doptávání soudkyně, kterou zajímalo především, jestli byl společníkem v nějaké firmě, odmítl. „Nebyl jsem společníkem, jednatelem ani statutárním zástupcem v žádné společnosti, která by mohla mít dluhy,“ doplnil Dinda.

Žhářský útok na auto chomutovského náměstka: V Chomutově začal soud

Auto shořelo v noci 25. září 2018, kdy zbývaly necelé dva týdny do komunálních voleb. Podle obžaloby auto podpálil Petr Jabůrek, zaměstnanec Matěje Drbohlava, který mu měl osobně ukázat, kde náměstek bydlí. Útočník se pokusil zapálit pneumatiku, oheň ale nepřeskočil na zbytek vozu, takže se vrátil, rozbil okénko u dveří a vhodil dovnitř Molotovův koktejl. Tehdy plameny zachvátily vnitřek vozu. V té době byl Drbohlav manažerem nově vzniklého hnutí PRO Zdraví a Sport. Dinda stejně jako v současnosti náměstkem primátora a lídrem Nového Severu.

Žháři hrozí za spáchání trestného činu poškození cizí věci až rok vězení, stejný trest může za účastenství postihnout i Drbohlava. Škoda přesáhla 360 tisíc korun. Drbohlav vinu odmítá. Prohlašuje, že je případ vykonstruovaný, mluví o spiknutí politiků a policistů.

Případ začal soud projednávat loni v dubnu, ani po více než půldruhém roce ale nespěje ke konci. Hlavní líčení je odročeno na únor, kdy má pokračovat dokazování.