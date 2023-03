Pětapadesátiletý Slovák Petr M. se v pondělí 13. března zpovídal u ústeckého krajského soudu. Viní ho tady, že se po hádce v bytě v Jirkově na Chomutovsku pokusil zabít svého 23letého syna. Podle obžaloby měl uchopit kuchyňský nůž s délkou čepele 13 centimetrů a se slovy „Ty hajzle, já tě podřežu, já tě zabiju“ ho zasáhl do levé strany krku.

Muže obžalovaného z pokusu o vraždu syna přivezla eskorta z vazby k soudu | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Řezná rána na krku měla 10 centimetrů do délky a mladík měl při útoku sedět. Na zavolání jeho přítelkyně odvezli pobodaného do špitálu. Ze zranění se zotavil, trvalé následky naštěstí nemá.

Útok podle žalobce ohrožoval život. „Reálně hrozilo, a to i za použití menší intenzity násilí, též poranění velkých cév s průvodním závažným krvácením či rizikem proniknutí vzduchu do žilního systému,“ uvedl státní zástupce Dan Anděl s tím, že je jen věcí náhody, že nedošlo k vzniku vážnějšího poranění.

Za pokus o vraždu ve druhém odstavci muži hrozí 12 až 20 let za mřížemi. Státní zástupce byl v případě prohlášení jeho viny ochoten dohodnout se na 9 letech vězení. Muž ale vinu odmítl. „Nevraždil bych vlastního syna. Rozhodně jsem ho nechtěl připravit o život. Nebylo to vůbec plánované,“ vypověděl Petr M.

Opilý otec se v Chomutově měl pokusit zabít svého syna, vyšetřuje to policie

K události došlo loni 31. července nad ránem. Podle obžalovaného byl jeho syn opilý a budil celý byt, kde v tu dobu spalo více lidí. Začali se hádat a slovní konflikt přešel do fyzické roviny. Starší muž se prý bránil přesile. „Vracel jsem se přes kuchyň, šel za mnou. A to byla moje chyba, vzal jsem nůž, řekl mu choď ode mne pryč, choď si lehnout. Řekl jsem, že ho píchnu. Ale proto, aby se lekl. Šel jsem za ním, on se otočil, vyletěl a já se lekl. To byl asi ten důvod, proto toto všechno vzniklo,“ uvedl muž.

Syn útok v přípravném řízení líčil jinak a předseda senátu ukázal ze spisu i fotku zakrváceného gauče. Z ní vyplývá, že útok proběhl, když mladší muž seděl. „Musel to říct ve vzteku,“ reagoval Petr M. na synovu odlišnou výpověď ke skutku. K detailnějším otázkám na to, jak tedy fakticky proběhl útok, Petr M. řekl, že v tom má vzhledem k své tehdejší opilosti zmatek. Podle obžaloby měl v krvi v době útoku od 2,90 do 3,53 gramů alkoholu na kilogram. On sám prý pravidelně nepije. „Měl jsem tři dny volna, díval jsem se na film, otevřel jsem si flašku vína,“ komentoval, proč mu v krvi ještě několik hodin po incidentu našli značné množství alkoholu.

Mladík přepadl v Kadani pozdě večer ženu. Za dva dny ho policisté chytili

Rozporovala to výpověď přítelkyně syna, kterou soudce četl. „Bez vína ani nezaspí, pije od rána do večera,“ popsala. Pro větší vztah k alkoholu hovořil i znalecký posudek. „O plnou závislost se nejedná, ale byla hraniční a riziková,“ popsali psychiatři. Podle nich k činu došlo ve stavu středně těžké až hraniční opilosti. Pravděpodobně to bylo v afektu následkem vyústění déletrvajícího konfliktního vztahu se synem. Vzhledem k tomu, že je Petr M. zvyklý s alkoholem řešit emoční krize a nadužívá ho, navrhují mu plnou abstinenci a dozor probační služby.

Žádné pití

Podle obžalovaného muže mají se synem dobrý vztah. „Problém je, že nesmí pít, má zákaz,“ řekl Petr M. Soud potom četl z jeho trestního rejstříku. Stálo v něm několik odsouzení ze Slovenska i z Česka, už i z 80. a 90. let, například za majetkovou trestnou činnost, rušení klidu nebo méně závažné ublížení na zdraví. Poslední záznam od Okresního soudu v Chomutově byl z července 2020 a šlo o přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Za něj Petr M. dostal trest 8 měsíců, podmíněně odložených na 2 roky plus zákaz řízení aut.

Soud dnes líčení odročil na začátek dubna, obhajoba trvá na výslechu svědků z řad rodiny obžalovaného. „Jednalo se o exces,“ zhodnotil čin advokát Patrik Bauer a navrhl muže propustit z vazby a stíhat ho do rozsudku na svobodě. To ale soud zamítl vzhledem k obavě, že by se muž mohl podobného činu dopustit znovu anebo by se mohl pokusit utéct.