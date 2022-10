Podle obžaloby muže bodl do krku 33 centimetrů dlouhým kuchyňským nožem. „V důsledku život ohrožujícího zranění nedošlo k vážnějšímu následku pouze díky poskytnuté odborné léčbě,“ upozorňuje obžaloba. Pobodaný muž novinářům popsal, že má nadále zdravotní problémy. S žádostí o náhradu škody se ale nepřipojil.

„Je to drzost!“

František K. byl u soudu značně neklidný, impulzivní a agresivní. Neváhal podat trestní oznámení na státního zástupce, policisty, znalce i svědky. Vadilo mu, že se bere za relevantní jeho předchozí přiznání, přestože se prokázalo, že byl v toxické psychóze. „Je to do nebe volající drzost,“ řekl. Jeho chování potvrzovalo hodnocení znalce Jakuba Šimka. „Nervový systém je ovlivněn užíváním psychoaktivních látek, myšlení je narušené, nezpracovává realitu. Není schopen korigovat svou emotivitu, jedná zlobně,“ popsal psychiatr.

Obžalovaný původně se státním zástupcem jednali o dohodě o vině a trestu. Ale to padlo. Muži nakonec víc než nabízených pět a půl let v kriminále vadilo, že by se měl po něm jít z alkoholismu a toxikomanie léčit do ústavu. Prý by mu stačila jen ambulantní léčba, o čemž však zapochybovali znalci. Soud odročil líčení na druhou polovinu listopadu.