Tragický moment přišel za Kláštercem nad Ohří ve směru na Karlovy Vary, kde v rychlosti dostal smyk, přejel do protisměru a čelně se střetl s protijedoucím vozem Ford Focus. Po nárazu začala obě auta hořet, přičemž řidič fordu, tehdy 52letý muž, utrpěl vážná zranění a zaklíněný v autě uhořel. Zraněná byla i jeho přítelkyně s malým dítětem, je se ale podařilo zachránit. Museli být převezeni do nemocnice a následně se několik měsíců léčili.

Jiří C. čelí obžalobě z přečinu usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu šest let vězení. K trestnímu řízení se také připojili přeživší, příbuzní a pojišťovny, aby uplatnili nárok na náhradu škody. Celková částka se pohybuje v řádu milionů korun.

Rozpálil to víc, jak měl, popsal svědek havárii v Klášterci, při níž uhořel muž

„Co se týče obžalovaného, nerozporoval, že je viníkem nehody,” zkonstatoval soudce Mihal. „Nicméně se k celé věci vyjádřil tak, že jízda probíhala naprosto běžně, na své straně neshledal žádné excesivní jednání, co se týče řízení,” dodal. Podobně vypovídali i svědci, kteří se jízdy účastnili. Slyšeni byli také dva soudní znalci, jeden z oboru zdravotnictví a soudního lékařství a druhý z oboru dopravy. Ten označil jako příčinu dopravní nehody vysokou rychlost, kterou jel sporťák ovládaný Jiřím.

V dalším termínu soud vyslechne další svědky podle žádosti státního zástupce i obžalovaného. Ten požádal o výslech spolujezdkyně muže, který uhořel. Byla jeho přítelkyní. Doplňující výslech si přeje také v případě jednoho z účastníků jízdy.

Obhájce dále žádá, aby nechal soud zpracovat znalecký posudek z oboru zdravotnictví a soudního lékařství, kdy by měl znalec svým zkoumáním odpovědět na otázku zranění malého dítěte, které jelo s obětí nehody a jeho přítelkyní v autě. Dítě mělo řadu poranění. Ta však podle obhájce neodpovídají tomu, že by bylo připoutané v podsedáku.

Nezávodili jsme, říkají účastníci vyjížďky. Při nehodě u Klášterce uhořel muž

Průběh hlavního líčení v pondělí sledovaly čtyři příbuzné oběti nehody. Z lavic pro veřejnost tak zazníval pláč. Přes veškerou bolest chce ale rodina kauzu sledovat i nadále.

„Je to pro nás strašné neštěstí, nedá se to vydržet. Chci u toho ale být a vidět, jak ho potrestají,” vysvětlila později maminka zesnulého. „Bojím se, aby neodešel jen s podmínkou. Vždyť nám zabil syna. Vzal nám vše, co jsme měli,” rozplakala se.