Až šest let ve vězení hrozí mladíkovi Jiřímu C., který v prosinci 2020 seděl za volantem luxusního sportovního vozu Infinity G37. Za Kláštercem ve směru na Karlovy Vary se tehdy v protisměru srazil s protijedoucím autem, jeho zaklíněný řidič tam uhořel. Nezávodili jsme, byla to obyčejná vyjížďka, tvrdí obviněný mladík i další účastníci jízdy. Právě ty při svém dalším jednání vyslýchal chomutovský soud. Mladík, který byl podle obžaloby v době nehody pod vlivem drog, už dříve přiznal, že se cítí vinen. Čím byl ale smyk způsobený, prý nedokáže říct.

Jízdy se tehdy zúčastnilo pět mužů ve čtyřech vozech. Z Prahy mířili do Krušných hor, směrem na Měděnec. Soud tentokrát vyslechl tři z nich, všichni rozhodně trvali na tom, že šlo jen o výlet motoristických nadšenců, žádný „závod”.

„Rozhodně jsme nezávodili. Jeli jsme normálně. Občas jsme zastavili, koukli po okolí, udělali nějaké fotky. Byla to prostě vyjížďka,“ řekl jeden z účastníků. Na podobné výlety prý vyráží poměrně často.

Cílem je údajně projet se ve svých vozech, navštívit zajímavá místa, užít si jízdu krajinou. Účastníky vyjížďky nebyly nijak speciálně upravená auta, na silnicích je ale běžně nepotkáte. Jednalo se buď o sportovní vozy nebo poměrně unikátní auta. „Žádný závod. Nepředjížděli jsme se, jeli jsme vyhlídkově. První jel prostě ten, kdo z minulé zastávky první vyjel,“ tvrdil i další svědek.

A co se vlastně 5. prosince 2020 stalo? Účastníci jízdy zastavili na čerpací stanici u Klášterce nad Ohří, v kopci směrem na Karlovy Vary. Už se odjíždělo. Obžalovaný, dnes čtyřiadvacetiletý Jiří C. jako třetí v pořadí. Vyjel na hlavní tah, začínal nabírat rychlost, pak ale dostal smyk. Nezvládl svůj vůz, přejel do protisměru a tam se čelně střetl s protijedoucím Fordem Focus. Po nárazu začala obě auta okamžitě hořet.

Řidič fordu, 52letý muž, tehdy v autě uhořel. Utrpěl velmi vážná zranění a zůstal v autě zaklíněný. Zraněná byla i jeho přítelkyně s dítětem, ty se ale podařilo z auta dostat, převezeni byli do nemocnice. U ženy se poté rozvinula posttraumatická stresová porucha, dodnes má velké psychické potíže.

Mezi prvními byli u nehody právě účastníci jízdy z Prahy do Krušnohoří. Soud se proto ptal i na okamžiky po nehodě. „Slyšel jsem ránu. Otočil jsem se a viděl auto, které dře o svodidla. Hned jsem tam dojel zpátky, to už byl požár velký. Obíhal jsem okolo, hledal, kde jsou lidi. Pokoušel jsem se toho pána zachránit, vyndat ho, ale nepodařilo se mi to, bohužel,“ popsal situaci jeden z účastníků jízdy.

Zraněného muže se pokoušel vyprostit z už hodně hořícího auta, sám se přitom výrazně popálil. „Bylo to hrozné. Moc jsem chtěl, ale nedostal jsem ho ven,“ pokračoval.

„Slyšel jsem, jak kvičí gumy, ve zpětném zrcátku jsem potom viděl, jak auto zápasí na silnici. Pak už jsem slyšel ránu,“ uvedl další svědek. „Vyjížděl doleva na hlavní, akceleroval a potom hned dostal smyk. Zleva, doprava, dostal se až do protisměru a pak přišel náraz do protijedoucího stříbrného auta. Volal jsem hned 112 a běžel tam, popsal další účastník jízdy.

Jiřímu C. hrozí až šest let vězení za přečiny usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. Přeživší, příbuzní a pojišťovna uplatňují na obžalovaném náhradu škody, ta je v součtu kolem 5 milionů.

Soudkyně obžalovanému navrhla zkrácené řízení bez dokazování, pokud uzná vinu. To však odmítl s vysvětlením, že se chce k případu vyjádřit. „Chtěl bych uvést na pravou míru, jak situace proběhla. Nešlo o závod, nepředjížděli jsme se,“ řekl už při prvním líčení Jiří C. „Byla to vyhlídková jízda krajinou, při které jsme si chtěli vyčistit hlavu. Dodržovali jsme pravidla silničního provozu a pravidelně zastavovali,“ tvrdil.

Podle obžaloby byl muž v době nehody pod vlivem drog. Připustil, že příležitostně užívá návykové látky, prý kvůli pracovnímu nasazení. Naposledy tak údajně učinil večer před jízdou, podle něj ale tím jeho řízení nebylo ovlivněné.

Soudkyně se obžalovaného už dříve zeptala, zda se cítí vinen. Odpověděl, že ano. Uvedl, že příčinou byl jím zaviněný smyk. Na dotaz, čím byl způsobený, ale nedokázal odpovědět. Soud bude pokračovat v září.