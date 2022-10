Obviněný se měl ženy zbavit zvlášť surově. Nejprve jí podle obžaloby namíchal do kávy neurol a diazepam. „A když byla omámená, na ústa jí přiložil dámskou menstruační vložku, zabalenou do silonové punčochy,“ popsal v dokumentu státní zástupce Vladimír Jan. Na obličej jí potom měl muž přiložit tašku, hlavu omotat županem a košilí. Pak ji měl svázat do polohy, ve které měla natažené nohy a v pase ohnutý trup na dolních končetinách s hlavou u kotníků.

To mu ale podle obžaloby nestačilo. „Poškozenou v této poloze zabalil do několika vrstev látek, oblečení a igelitové fólie, převázal elektrickými kabely, látkovými šňůrami a přelepil lepící páskou,“ popsal dál žalobce Jan. Tímto kombinovaným způsobem prakticky vyloučil přístup vzduchu k životně důležitým orgánům a žena se udusila. Její zabalené tělo pak ukryl mezi další věci na balkon, který patřil k bytu.

Recidivistu, který měl zavraždit v Chomutově seniorku, poslal soud do vazby

Muže v Ústí soudí nejen za vraždu, ale i za další delikty včetně vydírání. Okresní soud v Chomutově ho už dříve potrestal za krádež a loupež. Několik pozůstalých příbuzných ženy po něm uplatňují nárok na nemajetkovou škodu v celkové výši přes 10 milionů. Při čtvrtečním hlavním líčení muž odepřel výpověď. „Dnes se necítí na výslech a zváží další postup,“ tlumočil stanovisko klienta advokát Pavel Kašpar Kras.

Soud potom četl výpověď obžalovaného krátce po činu. V ní uvedl, že ho k vraždě měla navést jeho známá, které dlužil peníze. „Dělala mi do hlavy,“ doslova uvedl Martin H., který prý na mord původně „neměl žaludek“. Pak ale, když byl s ženou jednou doma, nabouchal prášky skleničkou a nasypal do kávy. Když viděl, jak nápoj pije, prý ženě řekl, co v něm je. „Smála se, že ty prášky má ráda a stejně ji život nebaví,“ tvrdil muž.

Policisté v Chomutově vyšetřují smrt starší ženy. Zadrželi podezřelého

Ten pak měl jít ven, tam potkat známého a do bytu se vrátit s ním. Společně měli podle dřívější výpovědi Martina H. srolovat tělo do „cejchy“ a schovat na balkon. S tím, že ho pak odvezou pryč. Pak měl vzít do bytu ještě několik známých, aby uklidili. Včetně ženy, která ho měla k činu navést. Ukázal jí prý uložené tělo, jí se z toho mělo udělat špatně. Po mrtvé měl potom obžalovaný prodat šperky, prstýnky, televizi a hodiny na stěnu.

Nedlouho poté ho zadržela policie. Muž činu již dříve zalitoval. „Budu doufat, že mi to Bůh odpustí,“ řekl v někdejší výpovědi Martin H., který se už dříve také přiznal k užívání marihuany a pervitinu. „Měl jsem kolem sebe špatné kamarády. Zatáhli mě do toho,“ vysvětlil. Nyní je ve vazební věznici v Litoměřicích, kde se léčí z úzkostí a chodí k psychiatrovi. Kouří 20 cigaret denně. Soud ve čtvrtek odročil líčení na 31. října.