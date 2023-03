Viděl jsem ho v herně nejméně pětkrát. Mimoděčná poznámka posledního svědka o ztlučeném 58letém invalidovi byla v úterý 7. března pro senát ústeckého krajského soudu závažná zpráva. Pokud by to totiž potvrdily záznamy v herně, svědčilo by to o daleko méně závažných následcích, které si poškozený odnesl z napadení třemi různě starými muži.