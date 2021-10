Snažil se „zamést“ případ, vyšlo to však najevo. Okresní soud v Chomutově v pondělí odsoudil 37letého chomutovského policistu Karla R. za zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování. Uložil mu trest 15 měsíců odnětí svobody se zkušební dobou na dva roky. Rozsudek není pravomocný, policista se proti němu chce odvolat ke krajskému soudu.

Případ se otevřel na základě šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů jako vedlejší v souvislosti s jinou kauzou, v níž krajský soud letos vynesl rozsudek. Týkala se padesátiletého Dagestánce Tagira Abdullajeviče Murtuzalieva, který je na Chomutovsku známý jako boss a drogový dealer. Za znásilnění 34leté expřítelkyně a řadu dalších přečinů ho poslal na 11 let do vězení s ostrahou.

Stejná žena chtěla 24. dubna roku 2019 v na oddělení policie Chomutov – město oznámit, že do jejího bytu vnikl expřítel, uhodil jí do obličeje a v obýváku se pak doptával na jejího posledního přítele a počet pohlavních styků, které s ním měla mít.

Podle lékařské zprávy skončila s protrženým ušním bubínkem. Když přišla na oddělení, policista Karel R. ji měl odrazovat slovy: „Ženská, nedělejte to. My máme všichni rodiny a proti Tagirovi nikdo nepůjde.“ Následně měl oznámení sepsat tak, aby bylo posuzováno jen jako přestupek, nikoli trestný čin. Žena poté rezignovala. Dostavila se podruhé, aby oznámení stáhla. Tehdy měl policista sepsat další oznámení tak, že ji expřítel napadl na veřejné chodbě, aniž by vnikl do soukromého prostoru, a ona mu na ruku upadla omylem. Následně věc postoupil magistrátu jako pouhý přestupek.

„Pan obžalovaný jednal v rozporu se svými povinnostmi a musel si být vědom, že takovým nezákonným jednáním ve prospěch Tagira A. Murtuzalieva podstatným způsobem ovlivní objasnění a řádné vyhodnocení trestného činu spáchaného vůči ženě,“ upozornila soudkyně.

Karel R. se hájil, že neměl žádný důvod přispívat k tomu, aby podezřelý unikl trestu. „Byl to pro mě neznámý člověk, v životě jsem předtím neviděl jeho ani paní. Ničeho jsem se nedopustil. Postupoval jsem tak, jak to má být,“ uvedl u soudu předtím, než padl rozsudek. Dříve také vypověděl, že nevypustil větu, kterou mu oznamovatelka připisuje. Jeho obhájce vystoupil s tím, že ji naopak jeho klient považuje za nevěrohodnou tím, že měnila výpověď.

„Zamyslete se ale nad tím, jak se chová taková oběť, která je pod vlivem určité osoby, zvláště, když víme, co poškozené udělal a za co byl odsouzen,“ namítla soudkyně. Dále se pozastavila také nad tím, že přístupu policisty neučinili přítrž kolegové a nadřízení. „Je otázka, jestli je takto laxní přístup na tomto oddělení normou,“ poznamenala.

Trest, který soud Karlu R. uložil, je na samé spodní hranici trestní sazby. Za zneužití pravomoci úřední osoby mu hrozilo až pět let, za nadržování až čtyři roky. Mírnější trest byl zvolený proto, že byl policista s jedenáctiletou zkušeností v práci dobře hodnocený a u soudu se choval přesvědčivě. Výhrady měla soudkyně spíše k tomu, jak hodnotil právní skutečnosti. Žalobce původně žádal dva roky a tříletou podmínku.