Inkasoval rány teleskopickým obuškem, nebo vznikly podlitiny na jeho zádech jinak? Například při pádech ve vězeňském autě, kde chybí bezpečnostní pásy? Na to se snaží získat odpovědi Okresní soud v Chomutově. V pondělí 6. února pokračovalo hlavní líčení, které se týká údajného napadení vězně rumunské národnosti dozorcem oddělení výkonu trestů Věznice Všehrdy A. K. Státní žalobce pro něj žádá trest odnětí svobody v trvání dvou let s podmíněným odkladem na tři roky.

Senát v čele se soudcem Martinem Mihalem na pondělí předvolal pět svědků. Jako první o průběhu eskorty vypovídal řidič, který ve věznici pracuje sedmnáct let. Vězně podle svých slov viděl až před nástupem do vozu, kde jevil známky opilosti.

Napadl vězně na cestě k lékaři obuškem? Nesmysl, brání se dozorce ze Všehrd

„Po cestě mi dvakrát upadl, bylo to u Údlic a v Chomutově. Vždy se ozvala rána, kluci ale řekli, že se zvedl,“ popsal svědek, co se dělo při jízdě v klecové části vozu. Ten měl namířeno do chomutovské nemocnice s poliklinikou, protože odsouzeného bolela hlava. Kvůli bolesti zubů měl vypít dezinfekci Anti-covid, takže měl v dechu kolem tří promile alkoholu.

Řidič poté údajně zpomalil. „Přizpůsobil jsem se, byl opilý a vzadu není zádržný systém,“ vysvětlil řidič. Odmítl, že by v autě došlo k rozmíšce mezi vězněm a dozorcem A. K., nebo že by byl odsouzený napadený obuškem. Eskorta byla čtyřčlenná.

Státní zástupce Jan Veselý zapochyboval o tom, že mohl mít řidič naprostý přehled o dění vzadu, když musel sledovat provoz. Ten však oponoval. „Neslyšel jsem hluk. Myslím, že kdyby došlo k napadení, byl by slyšet řev,“ vysvětlil.

Nucené krmení, bití botami, smýkání. V Chomutově soudí učitelky z Klášterce

V souladu s obžalovaným řidič vypověděl, že byl vězeň agresivní, v nemocnici, kde s ním eskorta obešla nejdříve chirurgii a poté internu, údajně nespolupracoval s lékaři. Problémem byla i jazyková bariéra.

U soudu se na žádost obžalovaného četly listinné důkazy – lékařské zprávy ze zdravotního střediska ve věznici i chomutovské nemocnice. K napadení vězně mělo dojít 9. října 2021. Zpráva vězeňského lékaře Vladimíra Záhorského, která byla sepsaná o šest dní později, hovoří o četných drobných hematomech na zádech a o týden až dva týdny starých pohmožděninách na pravém rameni a lopatce o velikosti dva krát deset centimetrů „způsobených pravděpodobně tupým podlouhlým předmětem“.

„Odsouzený měl lékaři sdělit, že má bolesti hlavy a že zranění měla být způsobena teleskopickým obuškem,“ četl soudce Mihal ze zprávy.

Mladík v Jirkově sledoval dívku, dostihl ji se staženými kalhotami

Obžalovaný A. K. upozornil na rozpory ve výpovědích poškozeného, který uváděl různá místa útoku. „V jeho výpovědi je viditelný rozpor. Uvádí, že byl napadený při jízdě v automobilu, a v jiném záznamu je přitom uvedeno, že byl napadený v prostoru motorové brány. To máme zase jiné místo činu, protiřečí si,“ namítl obžalovaný dozorce.

Podle žalobce byl vězeň napadený po verbální rozepři a v momentě, kdy měl přiložená pouta, v eskortním vozidle. Mělo se jednat o trest za jeho chování. To však obžalovaný odmítá jako vykonstruované obvinění. Šrámy podle něj mohl utržit při pádech v autě nebo v jiných situacích, ještě před samotným převozem ho například kolegové museli pacifikovat. A. K. pracuje ve věznici čtrnáct let a podle služebního hodnocení dosahuje velmi dobrých výsledků. Sám poškozený před soudem nevypovídá. Po propuštění z vězení byl vyhoštěný ze země a poštu si na své rumunské adrese nepřebírá. Další jednání soudce odročil.