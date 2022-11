Kauzu, která se týká údajného napadení vězně bachařem při převozu k lékaři, začal v pondělí projednávat chomutovský soud. Obžalovaný je dozorce z všehrdské věznice A. K., a to z přečinu zneužití pravomoci úřední osoby. Ten obvinění označil jako vykonstruované.

Podle obžaloby byl vězeň napadený 9. října 2021. „Po verbální rozepři s odsouzeným, který měl přiložená pouta, v úmyslu potrestat ho za jeho chování, zasáhl A. K. neoprávněně do jeho fyzické integrity, do jeho práva na ochranu zdraví, cti a lidské důstojnosti,“ přednesl krajský státní zástupce Jan Veselý. Napadeným vězněm měl být 35letý Rumun. „Toho v eskortním vozidle obžalovaný fyzicky napadl služebním teleskopickým obuškem, kterým ho opakovaně udeřil,“ doplnil.

Vězeň podle jeho slov utrpěl pohmoždění hlavy, oděrky měl na rameni, zádech, ruce a na hrudní páteři měl podkožní krevní výrony. Obžaloba proto žádá podmínku typu „dva na tři“. „Trest odnětí svobody v trvání dvou let, jehož výkon bude podmíněně odložen a bude stanovena zkušební doba v trvání tří let,“ uvedl Veselý.

Obžalovaný A. K. vinu odmítá. Ve Věznici Všehrdy pracuje čtrnáct let a patří mezi příslušníky, kteří zajišťují eskorty nebezpečných osob. V tomto případě byl povolaný, protože se měl vězeň chovat násilně a kolegové z vězeňské služby ho údajně museli pacifikovat donucovacími prostředky.

„Byl agresivní a opilý. Vypil dezinfekci anti-covid a při dechové zkoušce nadýchal skoro tři promile,“ uvedl obžalovaný. Následovat měl proto převoz k lékaři, aby posoudil, jestli dezinfekce a předešlý zákrok nenapáchaly škody na jeho zdraví. Podle obžalovaného ale nespolupracoval a vzpouzel se. „Dělal, že nerozumí, mluvil cizím jazykem, zřejmě rumunštinou, anebo česky sprostě nadával,“ zmínil A. K. Muž reagoval jen na dozorce, který s ním mluvil v anglickém jazyce. Proto byl i on přidělený k eskortě. V dodávce s vězněm jeli čtyři zaměstnanci vězeňské služby, do klecové části byl umístěný jen odsouzený.

„Celou dobu v ní byl sám, je proti předpisům vstupovat do ní za jízdy,“ vypověděl obžalovaný s tím, že s odsouzeným nikdy nebyl sám. Použití teleskopického obušku odmítl. „Měl jsem ho, ale v žádném případě jsem ho nepoužil. Neviděl jsem k tomu důvod. Vězeň byl opilý a spoutaný, takže byl rád, že vůbec stál na nohou,“ doplnil s tím, že obušek nepoužil za celých čtrnáct let služby.

Jeho výpověď ohledně převozu potvrdil i jeho tehdejší kolega Lukáš S., který byl k eskortě přiřazený, aby překládal. Soud ho předvolal jako svědka. Ve shodě s A. K. popsal, že vězeň cestou do nemocnice několikrát upadl na podlahu dodávky, protože v této části chybí bezpečnostní pásy, a vězeň měl ruce spoutané a přichycené k opasku. „V podstatě skočil šipku, ale bez rukou,“ popsal jeden z pádů svědek.

Podle A. K. se mohl poškozený zranit právě takto. Šrámy na jeho zádech přisuzuje situaci před odjezdem k lékaři, kdy se v opilosti sesouval podél stěny s výčnělkem.

Soudce Martin Mihal chtěl vyslechnout i poškozeného, to se však nezadařilo. Poté, co byl propuštěný na svobodu, byl obratem vyhoštěný ze země. Obsílka mu tak dorazila na rumunskou adresu, on si ji ale nepřevzal.

Další jednání soudce odročil na leden.