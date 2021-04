V pondělí 26. dubna začal v Chomutově soud v souvislosti se žhářským útokem na rodinné auto náměstka chomutovského primátora Davida Dindy (Nový sever). V kauze, která se váže k září roku 2018, jsou obžalovaní dva muži. Jedním z nich je předseda politického hnutí Trikolóra v Karlových Varech Matěj Drbohlav.

Matěj DrbohlavZdroj: Trikolora hnutí občanů„Stíhané jsou dvě osoby, jedna za poškození cizí věci, druhá za účastenství jako návodce,“ uvedl ke kauze mluvčí chomutovského soudu Petr Vaněk. „V případě odsouzení může být rozhodnuto o trestu odnětí svobody až do jednoho roku, a to v obou případech. Účastenství se řídí trestní sazbou jako u přímého pachatele,“ doplnil.

Podle obžaloby měl mít roli návodce právě Drbohlav, který údajně přemluvil Petra Jaburka, aby auto krátce před komunálními volbami zapálil a ukázal mu i bydliště náměstka. Jaburka policie dopadla pár dnů po útoku, už byl odsouzený. Nově je obžalovaný za poškození cizí věci. Škoda na autě a jeho vybavení byla vyčíslena na 360 tisíc korun.

Drbohlav vinu kategoricky odmítá. „Nesouhlasím. Neudělal jsem to,“ uvedl pro Chomutovský deník. „Neměl jsem žádný důvod něco takového dělat. Jestli tomu někdo přisuzuje politickou motivaci, tak snad každý v Česku ví, že pokud se něco stane politikovi, ještě mu to v očích veřejnosti pomůže. Nedávalo by to smysl. Rád bych, aby mě soud v plném rozsahu zprostil viny,“ přál by si.

Kauza ho podle jeho slov významně poškozuje. „I mého bratra, kterému je 23 let, se spolužáci na vysoké škole ptají, co to jeho bratr vyvádí. Není mi to příjemné jak z hlediska rodiny, veřejného života, politiky i podnikání. Člověku mohou být odříkané schůzky, protože je braný jako gauner… Je těžké se obhajovat,“ doplnil.

K soudu se osobně nedostavil, zastupoval ho obhájce. David Dinda naopak přišel i s manželkou, jíž patřilo zapálené auto. Vozila v něm jejich dvě malé děti.

„Tenkrát bylo čtrnáct dní do voleb, když mi tehdy někdo neznámý, dnes už asi známý, před domem zapálil rodinné auto, takže to nebylo úplně příjemné. A pokusil se o to nadvakrát ještě ke všemu,“ uvedl Dinda. „Pak proběhly nějaké další události, které vedly až k tomu, že dnes stojíme tady. Já to vítám, protože jestli má fungovat nějaký právní stát, tak spravedlnosti je potřeba udělat zadost,“ dodal.

Jinou než politickou motivaci nevidí, což uváděl už krátce po události. „Vzhledem k tomu, že jako rodina nemáme žádné potíže, peníze si nepůjčujeme, tak jsem to už tehdy dával do souvislosti s politickým působením. Přišlo mi dost bizarní v takto malém městě, že se dějí takovéto věci, ale jak se ukazuje, asi jsem nebyl daleko od pravdy,“ okomentoval.

Rodinné auto náměstka Dindy vzplálo 25. září 2018 v půl jedenácté v noci před domem rodiny. Hořet začalo kvůli vhozené zápalné lahvi. Bylo to krátce před komunálními volbami, do nichž šel Dinda jako lídr politického hnutí Nový sever. Drbohlav byl tou dobou PR manažerem nově kandidujícího politického hnutí PRO zdraví a sport. To ve volbách neuspělo. Hnutí následně žádalo o opakování voleb v souvislosti s policejním zátahem, kdy těžkooděnci hledali Drbohlava, což ho údajně mohlo poškodit v očích voličů.

Kdy padne v této kauze verdikt, zatím není jasné. Soudní jednání bylo odročeno.