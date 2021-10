Případ útoku na náměstka primátora Chomutova byl opět u soudu. Soudce i obhájce zajímalo, proč byla nasazená taková policejní síla. Dva obžalované spojily vězeňské hovory.

Zničené auto chomutovského náměstka primátora. | Foto: FB Davida Dindy

Pokračuje soud, který se týká žhářského útoku na rodinné auto náměstka primátora Chomutova Davida Dindy. Obžalovaní jsou dva lidé: Petr Jabůrek, který měl auto zapálit, a podnikatel a předseda Trikolory v Karlovarském kraji Matěj Drbohlav coby objednatel. První z nich je stíhaný za poškození cizí věci, druhý za účastenství. Oběma hrozí až rok vězení. Před soudem ve čtvrtek 14. října stanulo sedm svědků včetně manželky obžalovaného Jabůrka, která ale odmítla vypovídat. Proces se týká události z 25. září roku 2018. Auto, ve kterém manželka náměstka běžně vozila malé děti, vzplálo kolem půl jedenácté v noci před domem rodiny. Bylo to kvůli vhozené zápalné lahvi. Stalo se tak krátce před komunálními volbami, do kterých šel David Dinda jako lídr Nového severu. Drbohlav byl tehdy PR manažerem nově kandidujícího politického hnutí PRO zdraví a sport. Brzy na to – 4. října – byli někteří Chomutované svědky policejního zátahu zaměřeného na nalezení Drbohlava. Zadržený byl tehdy jen Jabůrek, když se snažil ujet do hor. Policisté ho měli v hledáčku jako „starou firmu“ na poli drog, věděli také, že má zákaz řízení a za volantem nemá co pohledávat.