Napodruhé neúspěšně požádal podnikatel Alexandr Novák z Chomutova ústecký krajský soud, aby mu zrušil zákaz vycestování do ciziny. Ten platí od roku 2017, kdy mu institut ještě spolu s vysokou kaucí umožnily zůstat stíhaný na svobodě v případě obřích manipulací s evropskými dotacemi.

Opětovné podání žádosti, i když předchozí odmítnutí té minulé nedávno potvrdil vrchní soud, rozčililo Tomáše Minxe z vrchního státního zastupitelství, který kauzu zvanou ROP Severozápad dozoruje. Dokumenty z imigračního oddělení v USA, které Novák ve středu 15. září předložil jako důkaz, že se nikdy nemínil vyhýbat trestnímu stíhání, svědčí podle žalobce o pravém opaku.

Novák se už dříve nechal slyšet, že vinu za skutky z hutné obžaloby k „ROPu“ necítí. Ve středu ale šlo o něco jiného. Na konci roku 2016, kdy na něj v tomto případu vypsali eurozatykač, se měl krátce po odmítnutí o vstup na Nový Zéland pokoušet vstoupit na půdu USA. Pravděpodobně aby se vyhnul stíhání v Česku. Jeho advokát Tomáš Gřivna předložil ústeckému soudu nové listinné důkazy, které měly v jiném světle ukazovat Novákovo tehdejší podezřele rychlé světoběžnictví. Dokument od amerických imigračních úředníků měl dokládat, že Novák do USA nehodlal vstoupit, že ho tam hned nato nevyhostili a že se dobrovolně vrátil do Frankfurtu nad Mohanem. Tam ho hned na letišti zatkli.

Žalobce ale četl dokument zcela jinak. Novák se podle něj pokoušel vstoupit do USA, ale neprošel přes imigrační úředníky. Ti mu vytkli, že je na území Spojených států nelegálně, a de facto ho zatkli. Návrat do Německa, kde má trvalé občanství, byl potom jeho jedinou možností. „Z čeho mám dovozovat tu vůli? Musí být nejprve zatčen, aby se o své vůli rozhodl?“ zeptal se Tomáš Minx. „Necítil jsem se zatčený,“ odvětil Novák. Soud ale žádost odmítl. „Nedošlo k žádné podstatné změně,“ řekl předseda senátu Jiří Blažek. Připustil, že od zajišťovacího institutu už uplynulo několik let. Novák je ale v kauze ROPu ohrožen vysokou sazbou až 16 let vězení. A to je dobrý důvod utéct před spravedlností do jiné země.

Novákova opětovná žádost vzbudila v žalobci velké pochyby, jak se bude z „dobré vůle“ dostavovat na hlavní líčení k ROPu. „Podle jeho výkladu dobrovolnosti by musel být nejprve zatčen,“ poznamenal Minx. Ten byl v roce 2017 u toho, když Nováka po návratu z 10měsíční vazby v Německu nechali v Česku na svobodě. A to na skoro 16milionovou kauci a právě za zákaz vycestování. Pak narůstala žalobcova důvěra k Novákovi, ten o ni teď ale přišel a státní zástupce hovořil i o možnosti vazby. Podle Gřivny k tomu ale není důvod, jeho klient spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení. Novák může proti středečnímu rozhodnutí opět podat stížnost k vrchnímu soudu, ponechal si lhůtu na rozmyšlenou.

Hlavní líčení k ROPu mělo konečně začít už v uplynulých dnech. Ale nestalo se tak kvůli podání jednoho z 27 obžalovaných. Mezi nimi figurují kromě chomutovského exstarosty a exsenátora Nováka i dřívější hejtmani Jiří Šulc a Jana Vaňhová.

Za podáním ale stojí chebský exstarosta Petr Navrátil. K vrchnímu soudu v Praze podal návrh na delegaci kauzy ROP k jinému soudu. A to proto, že přísedící u krajského soudu volí krajský úřad, který v případu vystupuje jako poškozený. Soudce Blažek, který měl líčení řídit, předpokládá, že se o podání rozhodne do 19. října, na kdy je naplánován začátek další série líčení v Ústí, respektive v Litoměřicích, kde mají dost velkou jednací místnost pro všechny obžalované.

Pokud by se na vrchním soudu ztotožnili s Navrátilovým přesvědčením, s obsáhlým spisem by se musel znovu seznamovat jiný soudce. „Zcela nepochybně by došlo k dalšímu zdržení,“ konstatoval Blažek.