Obžalovaný je čtyřiadvacetiletý Jiří C. z Prahy, kterému bylo v době nehody o dva roky méně. Za přečiny usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky pro něj obžaloba žádá šestiletý trest.

K neštěstí došlo 5. prosince 2020, když se skupina mladých lidí z Prahy vydala v silných autech na cestu do Krušných hor. Cílem měl být Měděnec, tam však nedojela. K nehodě došlo poté, co vozy vyjely z klášterecké benzinky na silnici první třídy, odkud se stoupá po široké rovince směrem na Karlovy Vary. Jiří se dostal do smyku a naboural ve svém sportovním autu Infinity G37 do protijedoucího Fordu Focus, ve kterém jel 52letý řidič s přítelkyní a jejím dítětem. Muž nepřežil. Zůstal ve voze zaklíněný a uhořel.

Tragická nehoda v Klášterci nad Ohří si vyžádala lidský život i nehodu hasičů

O průběhu jízdy z pozice svědka před soudem vypovídal Roman V. Nedaleko klášterecké pumpy má zahradu, takže slyšel, jak auta tůrovala a šel se na ně podívat. Podle svých slov myslel, že jde o závodní vozy.

„Bylo na ně hezky vidět, když najely na třináctku. Všechna auta jela normálně až na jedno, které se opozdilo a asi se je snažilo dohnat. Řidič to rozpálil víc, jak měl a nezvládl to,“ myslí si svědek. „Začalo to s ním házet ze strany na stranu, pak ještě přidal a v tom se auto otočilo,“ dodal. Samotnou srážku neviděl. Běžel ale k místu nehody, ze kterého šlehaly do výšky plameny a volal hasiče.

Nezávodili jsme, tvrdí mladík souzený za nehodu u Klášterce, při níž uhořel muž

Před soudem vypovídal také soudní znalec z oboru dopravy, který přednesl závěry znaleckého posudku zpracovaného na objednávku Policie ČR. Jako příčinu dopravní nehody označil vysokou rychlost, kterou jel sporťák řízení Jiřím, i velkou akceleraci při níž řidič nezvládl auto stabilizovat. „Dostal se se svým vozidlem do smyku a vjel do protisměru, kde došlo k nárazu do protijedoucího fordu,“ uvedl. Těsně před střetem se měl vůz točit kolem své osy. Podle znalce mohl nehodu odvrátit pouze Jiří, řidič fordu neměl šanci na nenadálou překážku zareagovat.

Znalec také vyjádřil předpoklad, že měl sporťák upravený výkon, což dopadlo na stabilizační systém vozu daný výrobcem. Toto tvrzení zpochybňoval obhájce s poukázáním na to, že v technickém průkazu nejsou záznamy o úpravě a ani na autě nebylo nic takového zjištěno.

Nezávodili jsme, říkají účastníci vyjížďky. Při nehodě u Klášterce uhořel muž

Obžalovaný Jiří C. u soudu zdůraznil, že do stabilizačního systému nijak nezasahoval. „Já to auto vlastnil krátce. Jediné, co jsem o stabilizačním systému věděl je, že se při každém nastartování sám automaticky zapíná,“ dodal. Opakovaně také tvrdil, že havárie nebyla způsobená tím, že by mladí na silnici závodili.

K soudu se měli ve středu dostavit I další svědci, ti však nedorazili, aniž by se omluvili, takže budou na příští jednání předvedení. Obhajoba si navíc vyžádala znalce v oboru zdravotnictví. Je to v souvislosti s požadovaným odškodným v celkové výši kolem pěti milionů korun, které žádají členové rodiny ale například I zdravotní pojišťovna. Podle obhájce jsou nejasnosti v tom, zda byl řidič fordu připoutaný.

„Zranění dítěte také neodpovídají zraněním, která by mělo, kdyby sedělo připoutané v podsedáku,“ uvedl.

Další líčení je naplánované na začátek listopadu.