Do auta usedl jednoho listopadového dopoledne, ačkoli byl opilý. Na křižovatce v Chomutově při odbočování nezvládl řízení a dostal se do smyku. “Auto najelo na chodník a narazilo do rozvodné elektrické skříně, poštovní schránky a plot rodinného domu,” popsala policejní mluvčí Miroslava Glogovská.