„Vyslaná hlídka viděla, že řidič jede nejistě, přejíždí z pruhu do pruhu a hned jak přidá na rychlosti, zase prudce brzdí,“ popsali jízdu strážníci na svém facebooku.

Následně vozidlo zastavili a řidiče požádali o doklady a zkoušku na alkohol. Muž se ale vzpíral a nebyl schopný dýchat správně do přístroje. „Dále strážníkům neustále opakoval, že by ho měli pustit, protože je známým hercem, co se zná s prezidentem a rozhodně o toto chování budou mít zájem i noviny,“ dodali strážníci.

Muže si k dalšímu šetření převzala státní policie.