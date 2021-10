Divokou noc, ve které hrál roli alkohol, násilí a krádež, prožil 27letý recidivista z Chomutova.

Začala popíjením se čtyřicátníkem, kterého do té doby neznal. Vyšší hladinka zřejmě způsobila, že se pohádali a mladší z mužů měl staršího zmlátit tak, že mu zůstaly nejen modřiny a zhmožděniny, ale utrpěl také zlomeninu. Nato mu agresor vzal i triko a mikinu. O chvíli později měl vniknout také do kavárny v centru Chomutova, kde zmizelo 50 tisíc korun, dva tablety, láhev whisky a další věci. Než si ho policisté stihli po pár dnech šetření předvolat, přišel sám, zčásti se přiznal a vrátil i některé kradené věci. Do křížku s právem se dostal už dříve, opakovaně byl odsouzený, proto mu teď hrozí až tříletý trest.