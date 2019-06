Podle policie mají přepadení na svědomí tři pachatelé. „Před 15. hodinou vešli do obchodu muži hovořící rusky. Jeden spoutal prodavačku, další vzali zboží. Jednalo se o šperky v zatím nezjištěné hodnotě,“ uvedla policejní tisková mluvčí Šárka Poláčková. „Když odcházeli, stříkli do prostoru pepřový sprej,“ dodala. Po pachatelích policie intenzivně pátrá.

Přepadení se odehrálo, aniž by něco postřehli živnostníci poblíž klenotnictví nebo zákazníci v blízkých předzahrádkách. „Nevím vůbec nic. Jen se sem po třetí hodině začala sjíždět policejní auta,“ zmínila žena, která prodává v lahůdkách.

Přes to, že mezi lidmi začínají kolovat zvěsti o střelbě, žádné rány neslyšela ona, provozovatel vedlejší vinotéky, ani obsluha Pizzerie u sv. Ignáce. „Nikdo nestřílel, to bychom slyšeli. Ledaže by měl tlumič,“ zamyslela se servírka. „Jediné, co jsem viděla na vlastní oči, bylo, jak policisté vyváděli prodavačku, která pracuje v klenotnictví. Ještě měla na rukách zbytky pout, jak jí někdo svázal. Už je ale měla rozstřižená,“ dodala. Podle jejích slov ženu z přepadeného klenotnictví policisté vzápětí odvezli.

Přestože na místo přijela také záchranka, policejní mluvčí ujistila, že nikdo nebyl zraněný.