Kriminalisté zadrželi na Chomutovsku čtveřici mužů, které obvinili z výroby a prodeje drog. Od začátku loňského roku mohli za pervitin získat zhruba tři miliony korun, další dva a půl milionu by měli z efedrinu, který jim policisté zabavili při razii. Muž považovaný za hlavu drogového podniku, je ve vazbě, další tři obvinění jsou stíhaní na svobodě. V případě uznání viny jim hrozí až dvanáct let za mřížemi.

Jako hlavního iniciátora a výrobce vyšetřovatelé označují 37letého muže, který měl laboratoř v domě na okraji malé obce. Její název nesdělili.

Za stejnou činnost už byl odsouzený, z vězení ho propustili před třemi lety. Řidiče a pomocníka mu měl dělat 33letý muž původně z Kladna, bytem ale v Chomutově. Výroba a distribuce byla také na dvou mužích ve věku 40 a 66 let. Starší z nich je z Lounska, i ten ale žije v okrese. Část drog měli na prodej, část údajně směňovali za heroin a sami ho užívali.

Pervitin měli obvinění vyrábět z léčiva, pro které si jezdili do Polska nebo si ho nechali posílat. „Náš hlavní obviněný si prášky nechával posílat klasicky balíčkem Českou poštou,“ uvedl vedoucí 2. oddělení obecné kriminality Zdeněk Kaiser. „Člověka, který prodej těchto prášků nabízel a posílal je do Chomutova, zadrželi karvinští policisté a tamní okresní soud ho poslal do vazby,“ doplnil.

Chomutovští podezřelí byli zadrženi 11. června na adresách, kde žijí. Následovaly domovní prohlídky v domě hlavního výrobce a také v bytě panelového domu na jednom z chomutovských sídlišť.

Statisíce korun, kilogramy chemikálií

„Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili 403 500 korun, 2015 euro a 3,4 kg látky hydrochloridu efedrinu,“ uvedl vrchní komisař Tomáš Gerstner. „Z tohoto množství mohli obvinění podle odborného vyjádření vyrobit až dva a půl kilogramu pervitinu a na černém trhu za něj dostat 2,5 milionu korun,“ doplnil. Zajištěné bylo také vybavení varny, osm střelných zbraní, z toho dvě krátké a čest dlouhých palných, několik nábojů a lis na přebíjení zápalek nábojnic.

Efedrin a předměty určené k výrobě pervitinu jsou podrobené znaleckému zkoumání. Všechny zbraně byly odeslané na balistiku, která ukáže, jestli jsou střelbyschopné a zda jimi nebyl spáchán nějaký dosud neobjasněný trestný čin.

Finance jsou zajištěné jako výnos z trestné činnost, stejně tak i čtyřkolka a Audi A4 využívaná k rozvozu drog uživatelům i dalším dealerům.

Chomutovští kriminalisté si u obviněných nechali provést také finanční šetření a budou žádat prostřednictvím krajského státního zastupitelství zajištění nemovitostí a prostředků na bankovních účtech v Německu. „Jeden z obviněných si tam za prostředky z výroby a prodej drog koupil rodinný dům, který začal opravovat a nějaká částka je uložená na bankovních účtech. Budeme provádět kroky, abychom je zajistili jako výnos z trestné činnosti,“ upřesnil vrchní komisař Gerstner.

Vyšetřování je rozsáhlé a nadále pokračuje, vyslýchaní jsou svědci z Chomutovska, Lounska i Ústecka. Není vyloučeno, že se obvinění rozšíří o další trestné činy a další osoby.