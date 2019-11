Zástupci policie dnes, v pátek 1. listopadu, oznámili, že zadrželi podezřelé z přepadení klenotnictví v Revoluční ulici v Ústí nad Labem, ke kterému došlo 30. října.

Video z bezpečnostní kamery klenotnictví v Revoluční ulici v Ústí nad Labem | Video: Policie ČR

Husarský kousek se podařil ústeckým kriminalistům. Sotva hodinu po středečním loupežném přepadení klenotnictví v Revoluční ulici zadrželi prvního z pachatelů. Ostatní chytili pražští policisté, jakmile vystoupili na nádraží z rychlíku. Požádali je o to právě jejich ústečtí kolegové. Dnes, v pátek 1. listopadu v pravé poledne, ústecký soud lupiče poslal do vazby. Hrozí jim od 5 do 12 let vězení.