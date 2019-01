Chomutov, Otvice – V pondělí po druhé hodině pomáhali strážníci před svoji služebnou na Březenecké kolabujícímu muži do sanity.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavel Kašpar

Jen co vozidlo záchranné služby odjelo, velkou rychlostí se kolem strážníka a jeho kolegyně prohnal černý bavorák, který prudce zabrzdil, aby se za kvílejících pneumatik zase rozjížděl a brzdil.



Když k němu strážníci přistoupili a chtěli zjistit totožnost, mladík šlápl na plyn tak, že měli práci uskočit. Proto naskočili do služebního vozu a dali se se zapnutým majákem do pronásledování. Řidič uháněl sídlištěm nepřiměřenou rychlostí, přesto silný bavorák služební fabii ne a ne setřást.



Akce skončila v Otvicích, kde ho strážníci zablokovali. „Když přispěchali k agresorovi, zjistili, že hrdina byl jen proto, že řídil silné auto. Jen co mu uniformy otevřely dveře, už měl ruce nad hlavou,“ přiblížil mluvčí Vladimír Valenta. Následně si pro něj přijeli jirkovští policisté. Podle své výpovědi mladík ujížděl jen tak, protože si myslel, že ho strážníci nemají šanci dostihnout. Nakonec se ale ukázalo, že neměl auto pojištěné.