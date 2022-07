Dopitá plechovka, kamínky, papíry a další haraburdí se ocitaly v uzavřených balících. Postaral se o to nepoctivý zaměstnanec jedné spediční firmy, který tak nahrazoval původní cenný obsah. Policejní komisař ho nyní obvinil z podvodu.

Za promyšleným zločinem stojí 26letý muž. Na fiktivní osoby na své rozvozové trase si objednal na dobírku několik zásilek. „Jednalo se o čtyři telefony iPhon, telefon Samsung Z, sadu rybářských signalizátorů Fishtron a hodinky Garmin GAR. Zboží v hodnotě 242 tisíc korun,“ vypočítala policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Během cesty kurýr zboží vybalil a nahradil. „Tento zaměstnanec byl velice kreativní, protože největší práci mu dalo to, aby vytvořil stejnou váhu balíčku. To znamená, že v tu chvíli musel použít, co měl při ruce. Následně krabice zalepil a jako nedoručené je přesměroval na výdejní místo spediční firmy,“ popsala mluvčí.

Když uplynula lhůta pro vyzvednutí zásilek, vrátily se z doručovací společnosti zpět odesílateli.

Nepoctivci nyní hrozí trest odnětí svobody až do výše pěti let.