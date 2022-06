Snadno získaná drogerie zajímala šestadvacetiletou ženu z Chomutova, která vyrážela do drogerie v nákupní zóně v Otvicích.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Poprvé šlo všechno jako po másle. Do obchodu vstoupila s dětským kočárkem a po menší procházce mezi regály do něj vložila zastřihovač za 900 korun. Z obchodu pak vyrazila bez placení. Proběhlo to tak hladce, že se na stejné místo vypravila také druhý den a korbičku kočáru tentokrát vyplnila krémy. Když se měla k odchodu, všimli si jí zaměstnanci a přivolali policisty. Ti mladou maminku zadrželi s lupem, navíc se přiznala i k předešlé krádeži. Protože byla už dříve odsouzená za krádež, tentokrát jí hrozí zpřísněný trest až tři roky.