Osmnáctiletý mladík v Jirkově naboural čtyři auta. Měl 2,6 promile

Zjevně nepoučitelný je teprve osmnáctiletý mladík, který opakovaně řídí v opilosti. Už před Vánoci za to inkasoval podmínku a roční zákaz řízení. To však porušil, když během minulého víkendu sedl do auta a zřejmě v důsledku vypitého alkoholu nezvládl projet zatáčkou v Jirkově.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník