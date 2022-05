Rozbouřené emoce a alkohol cloumaly dvacetiletým mladíkem z Klášterce nad Ohří, když odešel ze soukromé oslavy. Tam se pohádal s přítelkyní. Před panelákem pak dával průchod vzteku, když si z plných plic zařval a sprostě zanadával. Nezůstalo ale jen u toho.

Alkohol. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Adam Hudec

Pustil se také do kolemjdoucích, které zasypal urážkami, a nakonec začal také kopat do aut. U dvou poškodil zpětná zrcátka. Nebyl to ovšem jeho první vroubek, výtržnosti páchal už loni, když zbil sedmnáctiletého mladíka. Ten skončil po úderech pěstí a kopancích v nemocnici. Zdivočelý Klášterečan už je proto stíhaný pro výtržnictví a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Trestní sazba je v tomto případě až tři roky.