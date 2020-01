Tři nabouraná auta, škoda přesahující sto tisíc korun a soud. Policie obvinila dvaatřicetiletého muže z Kadaně z ohrožení pod vlivem návykové látky.

Před vánočními svátky sedl za volant s 1,6 promile alkoholu a následně nezvládl řízení svého auta. „Narazil s ním do zaparkovaného vozidla Nissan Note. To bylo vlivem nárazu odraženo vpřed a narazilo do dalšího zaparkovaného vozidla Citroen C2,“ popsala nehodu mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská.