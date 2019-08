Z porušování domovní svobody a poškození cizí věci se zodpoví 35letý muž z Chomutova. V pozdních večerních hodinách se domáhal vstupu do bytu svého známého. Protože byl silně opilý, vstup mu nebyl dovolen.

To ale muže rozčílilo. „Když ho obyvatel bytu odmítl vpustit k sobě domů, tak měl dotyčný ve vzteku hodit telefon do okna tohoto bytu a tím rozbít skleněnou výplň okna,“ popsala dění mluvčí policie Miroslava Glogovská. Pak se rozhodl do bytu vniknout násilím a vykopl dveře.