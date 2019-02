Chomutov - V chomutovské Blatenské ulici zasahovali strážníci proti muži, který neustále bušil a kopal do domovních dveří.

Zuřivec dělal rámus a rušil noční klid. Dveře nakonec rozbil. Podle toho, že nedokázal udržet krok ani mluvit, bylo jasné, že je opilý. Strážníkům řekl, že se rozčílil, protože mu dveře nejdou odemknout.

Správce domu potvrdil, že to není poprvé, co se muž takto chová. Strážníci se muže rozhodli převézt na policejní služebnu. Muže to ale rozčílilo ještě víc a útočil na strážníky. Na služebnu proto putoval v poutech a dopustil se přestupku neuposlechnutí výzvy, znečištění veřejného prostranství, rušení nočního klidu a poškození majetku.