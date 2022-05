Strážníky si na pomoc přivolal muž, který bydlí v ulici Kosmonautů v Chomutově. Chtěl se zbavit bývalé přítelkyně, která ho přijela navštívit a strhávala na sebe pozornost půlky ulice.

Opilou expřítelkyni vyprovodili až strážníci. | Foto: MP Chomutov

Házela mu kameny do oken, vykřikovala, že je těhotná a posedávala na chodníku s nohama nataženýma do vozovky. Při tom všem bylo zjevné, že má upito. Strážníci se ji snažili přesvědčit, aby odešla, což se podařilo. Do hodiny ale byla zpátky a alkohol s ní cloumal o poznání více. „Vzhledem k jejímu požehnanému stavu byla přivolaná zdravotnická záchranná služba, která si ženu převzala,“ informovala městská policie. Dechová zkouška prokázala, že jí v krvi kolovalo 1,84 promile alkoholu.