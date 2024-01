Kriminalisté obvinili z pašování drog do věznic na Chomutovsku a Lounsku devět lidí z různých koutů České republiky. Šest mužů a tři ženy jsou podezřelí ze spáchání zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, některým z nich policisté také sdělili obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

K zadržení obviněných došlo v úzké spolupráci s Vězeňskou službou ČR, a to přímo při očekávané předávce drog ve Věznici Všehrdy na Chomutovsku. „Žena ve věku 74 let pronesla do věznice balíček s marihuanou, pervitinem a fentanylovými náplastmi v podprsence, přičemž během řádně povolené návštěvy tyto drogy předala odsouzenému. Toto jednání zaznamenali naši ,operativci´ ze služby kriminální policie a zakročili,“ popsal policejní mluvčí Jakub Mareš.

Podrobným vyslýcháním zainteresovaných osob kriminalisté následně zjistili, že dotyční měli jako sofistikovaná organizovaná skupina distribuovat různé zakázané látky do věznice na Lounsku a Chomutovsku. „Drogy měli pašovat skrze doručovatelskou službu společně s kosmetikou, dopisy nebo dokonce uschované ve zmíněné podprsence během návštěvy,“ popsal policejní mluvčí.

Kromě zmíněných Všehrd na Chomutovsku se na Lounsku nachází mužská věznice v Novém Sedle a ženská Drahonicích.

Rozpletení případu bylo pro kriminalisty složité a časově náročné, protože se trestná činnost odehrávala především za zdmi dvou věznic a odsouzení, kteří byli zároveň odběrateli drog a jsou stále ve výkonu trestu z obavy z případného navýšení trestů či kázeňského postihu, nechtěli s policisty spolupracovat. „Nakonec však ,mravenčí´ práce přinesla ovoce a policejní vyšetřovatel zahájili trestní stíhání proti šesti mužům ve věku 27, 29, 32, 34, 38 a 39 let, dále proti třem ženám ve věku 48, 57 a 74 let,“ sdělil Jakub Mareš s tím, že v případě prokázání viny hrozí všem obviněným trest až 10 let odnětí svobody.

Snahy o pašování drog do věznic jsou poměrně časté. V závěru loňského roku také proto policie a vězeňská služba připravily v Novém Sedle na Žatecku preventivní akci. Uzavřely silniční provoz na všech příjezdových cestách do obce, hlídky kontrolovaly projíždějící vozidla a osoby v nich. Zastavily jednoho řidiče, který jel pod vlivem drog, další je vezl v autě.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová