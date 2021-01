Hrozivě vypadala havárie nedaleko Klášterce nad Ohří, kterou má na svědomí 49letý řidič z Chomutova.

Alkohol tester. Ilustrační foto | Foto: Deník/ Zuzana Adamská

„Zřejmě v důsledku opilosti a nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení a v zatáčce vjel s vozidlem do protisměru a následně do příkopu, kde narazil do betonové propusti vody,“ popsala mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. To však auto značky Škoda Kodiaq nezastavilo.