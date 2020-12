"Při vloupání měl pachatel z trezoru v kanceláři odcizit finanční hotovost v českých korunách a eurech v celkové výši zhruba 107 tisíc korun. Ukázalo se, že krádeže se zřejmě dopustil bývalý zaměstnanec firmy. Ten měl ve večerních hodinách za provozu vstoupit nejprve na pozemek společnosti a poté i do budovy, kde se schoval. Tam vyčkal odchodu zaměstnanců z práce a nechal se v objektu zamknout. Pak měl již volné pole působnosti," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

"Po vykopnutí dveří vedoucích do kanceláře vedení společnosti se měl za pomoci nalezeného klíče dostat do trezoru a z něho pak odcizit finanční hotovost. Poté si měl klíčem odemknout vstupní dveře do budovy a z areálu odejít," dodala. Protože 41letý muž z Chomutova kradl v době nouzového stavu, hrozí mu až osm let za mřížemi.